عمار النعيمي يشهد ترسية عقد تطوير شاطئ كورنيش عجمان

عجمان (وام)

بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وانسجاماً مع المخطط الاستراتيجي الحضري لإمارة عجمان 2040 في مختلف قطاعات ونواحي الحياة.. اعتمدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ترسية عقد مشروع تطوير شاطئ كورنيش عجمان بتكلفة 150 مليون درهم، لتعزيز القيمة الجمالية للشاطئ الحالي، وتوفير دفاع ساحلي مناسب، وزيادة المساحات الخضراء.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بالمشروع الحيوي الساعي في المقام الأول لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.

وقال سموه: إن كورنيش عجمان يعد أحد أهم المناطق الجاذبة للسكان والسياح والمستثمرين على مدار الساعة، كونه منطقة طبيعية تمتاز بمقومات الجذب والجمال، وعليه ارتأت الدائرة تنفيذ المشروع النوعي والذي سيلمس أثره الجميع، حيث سيوفر مقومات الرفاهية والسعادة لرواده وسيضمن إيجاد مرافق متنوعة تلبي احتياجات كافة الشرائح والفئات. وأضاف سموه أن إمارة عجمان تعد مدينة حضارة وجمال وريادة وتطوير وتعمل بشكل دائم للتحسين والتطوير المستدام وإيجاد متنفسات طبيعية للسكان والزوار، والارتقاء بمعالمها المهمة لتكون قبلة تستقطب الجميع، ومحطة جاذبة للاقتصاد والاستثمار. ووقعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عقد تنفيذ المشروع مع الشركة الصينية للملاحة البحرية، حيث وقع بالإنابة عن الدائرة الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري مدير عام الدائرة بالإنابة، ووقع بالإنابة عن الشركة الصينية اكسيانغ بانغ تشين مدير عام الشركة.

من جانبه، قدم المهندس محمد بن عمير المهيري شرحاً مفصلاً لسموه عن المشروع، مبيناً أن المرحلة الأولى ستتضمن هدم الهياكل البحرية الحالية بما في ذلك الهياكل الصخرية الحالية والرصيف الصغير المدعوم بالأكوام، بالإضافة لهدم جزئي لحافة الحماية الصخرية للأرض المستصلحة الحالية، وبناء حواجز الأمواج الصخرية الجنوبية والوسطى والشمالية وحاجز القاع، وتجريف مواد الرمال على بعد نحو 3 كم من الشاطئ لتغذية وتوسيع منطقة الشاطئ، متابعاً أن المشروع سيشمل استصلاح وملء الشاطئ بمنطقة خضراء، بارتفاع يصل إلى +3.5 متر فوق مستوى المياه العالية.

المشروع

أوضح ابن عمير أن العمل بالمشروع سيمتد لمدة 12 شهراً، وأن المساحة الخضراء الجديدة ستبلغ نحو 300.000 متر مربع، وستمتد توسعة الواجهة الشاطئية الجديدة نحو 150 متراً نحو البحر، لتوسعة مساحتها لتصل لـ 210.000 متر مربع وهذا يمثل زيادة قدرها نحو 160.000 متر مربع مقارنة بمساحة الشاطئ الحالية.

يذكر أن الكفاءات المؤهلة بالدائرة عملت خلال الفترة الماضية على إعداد خطة طموحة ومتكاملة لتطوير الكورنيش وجعله منطقة حيوية تتوفر فيها كل احتياجات وتطلعات مرتاديها، حيث سيشمل التطوير توسعة مساحة الشاطئ.