حاكم الشارقة يفتتح مركز السيوح التجاري

الشارقة (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح أمس، مركز السيوح التجاري، ثاني وجهة تسويقية مجتمعية تنفذها مجموعة الشارقة للتجزئة التابعة لـ«تعاونية الشارقة»، والواقع على طريق مليحة في ضاحية السيوح.

وتفضل سموه فور وصوله بالضغط على الجهاز اللوحي إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمركز، متجولاً سموه بعدها في أرجاء المركز التجاري، مطلعاً على مرافق وأقسام المركز الرئيسة، والذي يتضمن العديد من محلات بيع التجزئة والمرافق الترفيهية والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح تفصيلي حول المركز التجاري الذي يضم أكثر من 50 متجراً، ويُعد أحد المراكز التجارية الحديثة التي تنتشر على مستوى إمارة الشارقة، ويضم العديد من العلامات التجارية الشهيرة، مما يسهم في تنوع الاستثمارات ويدعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى فتح المجال أمام المتسوقين للحصول على أفضل الفرص التسويقية، والترفيهية.

واطلع سموه خلال جولته، على فرع جمعية الشارقة التعاونية، الذي يقع على مساحة 10.5 ألف متر مربع، ويخدم المجتمعات السكنية في الضاحية والمناطق المجاورة، ويضم 15 قسماً تعرض فيها أكثر من 29 ألف صنف تشمل الإلكترونيات والتجميل والمأكولات التي تشمل الطهي الحيّ والشواء وردهة لتناول الطعام وغيرها الكثير.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور، مادة مصورة تناولت قصة تأسيس جمعية الشارقة التعاونية التي تعتبر أول جمعية تعاونية على مستوى الدولة، مطلعاً سموه على الإنجازات والأرقام التي تحققت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى خطط النمو والتطور والجهود التي تبذلها تعاونية الشارقة للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع من خلال البيع بالتجزئة والمتجر الإلكتروني وإطلاق نظام الولاء والنقاط، مع المحافظة على تقديم أفضل الخدمات وأعلى جودة للمنتجات التجارية.