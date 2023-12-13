الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يفتتح مركز السيوح التجاري

حاكم الشارقة خلال افتتاح مركز السيوح التجاري (وام)
14 ديسمبر 2023 02:03

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
جامعة الشارقة تنظم معرضاً فنياً في «COP28»
سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس الشارقة للإعلام

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح أمس، مركز السيوح التجاري، ثاني وجهة تسويقية مجتمعية تنفذها مجموعة الشارقة للتجزئة التابعة لـ«تعاونية الشارقة»، والواقع على طريق مليحة في ضاحية السيوح.
وتفضل سموه فور وصوله بالضغط على الجهاز اللوحي إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمركز، متجولاً سموه بعدها في أرجاء المركز التجاري، مطلعاً على مرافق وأقسام المركز الرئيسة، والذي يتضمن العديد من محلات بيع التجزئة والمرافق الترفيهية والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي.
واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح تفصيلي حول المركز التجاري الذي يضم أكثر من 50 متجراً، ويُعد أحد المراكز التجارية الحديثة التي تنتشر على مستوى إمارة الشارقة، ويضم العديد من العلامات التجارية الشهيرة، مما يسهم في تنوع الاستثمارات ويدعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى فتح المجال أمام المتسوقين للحصول على أفضل الفرص التسويقية، والترفيهية.
واطلع سموه خلال جولته، على فرع جمعية الشارقة التعاونية، الذي يقع على مساحة 10.5 ألف متر مربع، ويخدم المجتمعات السكنية في الضاحية والمناطق المجاورة، ويضم 15 قسماً تعرض فيها أكثر من 29 ألف صنف تشمل الإلكترونيات والتجميل والمأكولات التي تشمل الطهي الحيّ والشواء وردهة لتناول الطعام وغيرها الكثير.
وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور، مادة مصورة تناولت قصة تأسيس جمعية الشارقة التعاونية التي تعتبر أول جمعية تعاونية على مستوى الدولة، مطلعاً سموه على الإنجازات والأرقام التي تحققت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى خطط النمو والتطور والجهود التي تبذلها تعاونية الشارقة للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع من خلال البيع بالتجزئة والمتجر الإلكتروني وإطلاق نظام الولاء والنقاط، مع المحافظة على تقديم أفضل الخدمات وأعلى جودة للمنتجات التجارية.

الشارقة
السيوح
سلطان بن محمد القاسمي
تعاونية الشارقة
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون في خيمة مؤقتة أقيمت بمدرسة في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. كارثة صحية وتفشٍ للأمراض جراء تكدس النازحين
14 ديسمبر 2023
«يونيسف»: الأزمات تحرم أطفال لبنان من التعليم
الأخبار العالمية
«يونيسف»: الأزمات تحرم أطفال لبنان من التعليم
14 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
ثلث سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة
14 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون يجلسون قرب النار للتدفئة بمركز إيواء في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تدعو لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية
14 ديسمبر 2023
مصريون عند وصولهم للتصويت في مركز اقتراع بالقاهرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعلان نتائج الانتخابات المصرية 18 ديسمبر
14 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©