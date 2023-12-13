مركز الشباب في «كوب 28».. منصة تأهيل صناع المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تماشياً مع سياسات إشراك الشباب التي وضعتها الدولة باعتبارهم الفئة الأكثر قدرة على إيجاد الحلول المبتكرة، أطلقت وزارة الثقافة والشباب «مركز الشباب» ضمن فعاليات مؤتمر «كوب 28» واستهدف المركز رفع مستوى وعي الشباب حول تحديات التغير المناخي التي يواجهها العالم باعتبارهم صناع المستقبل، وإعادة توجيه انتباه المجتمعات المحلية والعالمية لقضايا المناخ. وشهد المركز، على مدار أيام المؤتمر، أكثر من 120 نشاطاً وبرنامجاً، ناقشت الطموحات الشبابية وخطط العمل المناخية العالمية ضمن مجموعة من المواضيع الرئيسة للمؤتمر العالمي، ما يسهم في تطوير قدرات هذه الفئة المهمّة من المجتمع لمواجهة تبعات التغيرات البيئية المناخية، وصقل خبراتهم ومهاراتهم ليكونوا قادرين على الاستجابة لمختلف التحديات الخاصة بهذه القضية، ووضع الحلول اللازمة والفاعلة لها.