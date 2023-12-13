«إرث من أرض زايد» يعزز وعي الشباب بالتحديات البيئية

أبوظبي (الاتحاد)

شهد «كوب 28» للمرة الأولى في تاريخه إقامة جناح متخصص لقطاع التعليم، تحت مسمى «إرث من أرض زايد»، وأقيم الجناح في المنطقة الخضراء بهدف تسليط الضوء على أهمية التعليم في معالجة قضايا المناخ، وضرورة إدراجه ضمن أجندة المناقشات الرسمية في مؤتمر الأطراف، وتصدر تعزيز وعي الشباب حول التحديات البيئية أهداف الجناح الذي استضاف أكثر من 100 فعالية متخصصة خلال فترة انعقاد المؤتمر.. وسعى الجناح لإحداث التغيير الحقيقي المطلوب لبناء غدٍ أفضل من خلال تمكين القطاع التعليمي وتعزيز دوره البيئي، وتوفير مساحة خاصة للزوار من المعلمين والأطفال والطلبة لتنمية قدراتهم ورفع مستوى الوعي لتطبيق الممارسات المستدامة.