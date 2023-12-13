الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إرث من أرض زايد» يعزز وعي الشباب بالتحديات البيئية

«إرث من أرض زايد» يعزز وعي الشباب بالتحديات البيئية
14 ديسمبر 2023 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة وذي يزن بن هيثم يبحثان العلاقات بين البلدين
خالد بن محمد بن زايد وذي يزن بن هيثم: المساحات الإبداعية تعزز روابط الإمارات وعُمان
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

شهد «كوب 28» للمرة الأولى في تاريخه إقامة جناح متخصص لقطاع التعليم، تحت مسمى «إرث من أرض زايد»، وأقيم الجناح في المنطقة الخضراء بهدف تسليط الضوء على أهمية التعليم في معالجة قضايا المناخ، وضرورة إدراجه ضمن أجندة المناقشات الرسمية في مؤتمر الأطراف، وتصدر تعزيز وعي الشباب حول التحديات البيئية أهداف الجناح الذي استضاف أكثر من 100 فعالية متخصصة خلال فترة انعقاد المؤتمر.. وسعى الجناح لإحداث التغيير الحقيقي المطلوب لبناء غدٍ أفضل من خلال تمكين القطاع التعليمي وتعزيز دوره البيئي، وتوفير مساحة خاصة للزوار من المعلمين والأطفال والطلبة لتنمية قدراتهم ورفع مستوى الوعي لتطبيق الممارسات المستدامة.

COP28
مؤتمر الأطراف
كوب 28
الإمارات
المناخ
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون في خيمة مؤقتة أقيمت بمدرسة في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. كارثة صحية وتفشٍ للأمراض جراء تكدس النازحين
14 ديسمبر 2023
«يونيسف»: الأزمات تحرم أطفال لبنان من التعليم
الأخبار العالمية
«يونيسف»: الأزمات تحرم أطفال لبنان من التعليم
14 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
ثلث سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة
14 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون يجلسون قرب النار للتدفئة بمركز إيواء في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تدعو لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية
14 ديسمبر 2023
مصريون عند وصولهم للتصويت في مركز اقتراع بالقاهرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعلان نتائج الانتخابات المصرية 18 ديسمبر
14 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©