الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزيرة الطاقة الأوغندية: COP28 نجح في توحيد صوت الدول الأفريقية

وزيرة الطاقة الأوغندية: COP28 نجح في توحيد صوت الدول الأفريقية
14 ديسمبر 2023 02:05

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة وذي يزن بن هيثم يبحثان العلاقات بين البلدين
خالد بن محمد بن زايد وذي يزن بن هيثم: المساحات الإبداعية تعزز روابط الإمارات وعُمان
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

قالت معالي الدكتورة روث نانكابيروا، وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية في جمهورية أوغندا أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» نجح في توحيد صوت الدول الأفريقية وأتاح لهم فرصاً ليكون لهم دور فاعل في الأعمال المناخية.
وأشادت معاليها على هامش أعمال المؤتمر باستضافة دولة الإمارات لـ «cop28» وجهودهم لسماع كافة الأطراف والمجتمعات والدول بما فيها دول أفريقيا وإعطائهم فرصاً للتفاوض وتوحيد أصواتهم، معربة عن إيمانهم بالنتائج لاحتواء قضايا البلدان الأفريقية خاصة فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وحماية الأراضي الخضراء.
وقالت معاليها: «نحن ممتنون للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف لأنها قدمت للعديد من البلدان أجنحه تمكنهم من عرض جهودهم وتحدياتهم وخططهم فيما يتعلق بتغير المناخ وجناح أوغندا تناول مجموعات مختلفة بشأن الفرص التي لدينا والخطط التي نعمل عليها، بما فيها مناقشة القضايا المتعلقة بالممارسات الزراعية».

أوغندا
الإمارات
كوب 28
الاستدامة
مؤتمر الأطراف
مؤتمر المناخ
COP28
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون في خيمة مؤقتة أقيمت بمدرسة في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. كارثة صحية وتفشٍ للأمراض جراء تكدس النازحين
14 ديسمبر 2023
«يونيسف»: الأزمات تحرم أطفال لبنان من التعليم
الأخبار العالمية
«يونيسف»: الأزمات تحرم أطفال لبنان من التعليم
14 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
ثلث سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة
14 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون يجلسون قرب النار للتدفئة بمركز إيواء في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تدعو لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية
14 ديسمبر 2023
مصريون عند وصولهم للتصويت في مركز اقتراع بالقاهرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعلان نتائج الانتخابات المصرية 18 ديسمبر
14 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©