وزيرة الطاقة الأوغندية: COP28 نجح في توحيد صوت الدول الأفريقية

دبي (وام)

قالت معالي الدكتورة روث نانكابيروا، وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية في جمهورية أوغندا أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» نجح في توحيد صوت الدول الأفريقية وأتاح لهم فرصاً ليكون لهم دور فاعل في الأعمال المناخية.

وأشادت معاليها على هامش أعمال المؤتمر باستضافة دولة الإمارات لـ «cop28» وجهودهم لسماع كافة الأطراف والمجتمعات والدول بما فيها دول أفريقيا وإعطائهم فرصاً للتفاوض وتوحيد أصواتهم، معربة عن إيمانهم بالنتائج لاحتواء قضايا البلدان الأفريقية خاصة فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وحماية الأراضي الخضراء.

وقالت معاليها: «نحن ممتنون للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف لأنها قدمت للعديد من البلدان أجنحه تمكنهم من عرض جهودهم وتحدياتهم وخططهم فيما يتعلق بتغير المناخ وجناح أوغندا تناول مجموعات مختلفة بشأن الفرص التي لدينا والخطط التي نعمل عليها، بما فيها مناقشة القضايا المتعلقة بالممارسات الزراعية».