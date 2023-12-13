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«السوربون أبوظبي» تستضيف 14 مؤتمراً في «الأطراف»

«السوربون أبوظبي» تستضيف 14 مؤتمراً في «الأطراف»
14 ديسمبر 2023 02:05

دبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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استضافت جامعة السوربون أبوظبي سلسلة من 14 مؤتمراً رفيعة المستوى خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دبي، وذلك تحت إشراف مركز البيئة التابع لمعهد الأبحاث بالجامعة.
وشمل جدول الأعمال مجموعة من الموضوعات الحاسمة التي تتعلق بتغير المناخ، والاستدامة، والإشراف البيئي، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأقيمت المؤتمرات في ثلاثة أجنحة متميزة بمؤتمر الأطراف COP28، بدعم من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس أمناء جامعة السوربون أبوظبي.
ونظمت الجامعة 9 مؤتمرات متنوعة في جناح مدينة إكسبو دبي، تتماشى بشكل استراتيجي مع جدول أعمال رئاسة مؤتمر الأطراف COP28.
وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، استضافت الجامعة أربعة مؤتمرات، وحفل SUAD Youth COP في مركز التعليم الأخضر، إلى جانب هذه الأحداث، وفر الركن المخصص لجامعة السوربون أبوظبي منصة أتاحت للطلبة المحتملين المهتمين بالالتقاء والتفاعل مع فريق التسجيل والقبول.

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