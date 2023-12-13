جامعة الشارقة تنظم معرضاً فنياً في «COP28»

الشارقة (وام)

نظمت كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، بالتعاون مع معهد «سي إنستيتيوت» بمدينة الاستدامة في دبي، معرضا فنيا بعنوان: «إنقاذ كوكبنا من خلال مشاريع إبداعية»، في إطار مشاركة الجامعة في فعاليات مؤتمر الأطراف للتغير المناخي «COP28».

وهدف المعرض إلى عرض الأعمال الفنية للطلبة من التخصصات المختلفة بكلية الفنون الجميلة والتصميم، والتوعية بضرورة المحافظة على البيئة من خلال تقليل وإعادة استخدام مواد البلاستيك والخشب والورق، وغيرها، إذ عرض برنامج تصميم الأزياء والمنسوجات مشاريع تصميمية تبرز إبداعات الطلبة من خلال استخدام الأقمشة القطنية الخالية من المواد المصنعة، فيما عرض برنامج التصميم الداخلي قطع أثاث صممت باستخدام خشب تم تجميعه من مكب النفايات بوساطة شركة «بيئة»، بالإضافة إلى مجسمات تجريدية مصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد باستعمال ألياف مصنعة من البلاستيك والخشب المعاد تدويره.

وقدم برنامج التصميم المرئي، مجموعة من الملصقات المطبوعة على ورق معاد تدويره، تسلط الضوء على مظاهر عدة للتغير المناخي بدمج تكنولوجيا الواقع المعزز، وعرضت مجموعة أخرى تصاميم أعدت خصيصاً لمؤتمر «COP28»، وهدفت إلى إبراز الاستدامة البيئية والثقافية من خلال تجريد العناصر التصميمية وتطبيقها على الحروف اللاتينية. وقدمت الأستاذة الدكتورة نادية الحسني، عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم في الجامعة عرضاً توضيحياً تناولت خلاله موضوع «إزالة الغموض عن تغير المناخ من خلال الفن والتصميم ووسائل الإعلام»، وسلطت فيه الضوء على مشاريع بحثية فنية تعمل أقسام الكلية على تنفيذها، دمجت فيها بين المادة العلمية والتطبيقات التصميمية الفنية.