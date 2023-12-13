وزيرة الطاقة النمساوية: نتائج COP28 خطوة كبيرة إلى الأمام

فيينا (وام)

أكدت ليونورا جيفيسلر، وزيرة البيئة النمساوية أن النتائج التي توصل إليها مؤتمر COP28 في ختام أعماله خطوة كبيرة إلى الأمام.

وأشادت الوزيرة النمساوية بالقرار الذي قدمته رئاسة COP28 والمتمثل في الانتقال من استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، مؤكدة أنه إنجاز تاريخي.

ولفتت إلى أن المؤتمر حدد للمرة الأولى سبب أزمة تغير المناخ على وجه التحديد، موضحة أن القرار يبقي أهداف اتفاق باريس للمناخ في متناول اليد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستويات أقل 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.