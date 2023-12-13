100 مليون دولار لتغيير حياة الملايين في أفريقيا

دبي (الاتحاد)

يستعد الملايين في أفريقيا للحصول على الطاقة النظيفة والطهي النظيف وخدمات التنقل الكهربائي وغيرها من المنتجات المبتكرة بالتزامن مع الإعلان في ختام مؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب28» عن إطلاق منصة التحوّل الكهربائي الأولى من نوعها بقيمة تصل حتى 100 مليون دولار بالشراكة بين «بي بوكس» المنصة الشاملة القائمة على البيانات، و«إنرتك» الشركة العالمية المتخصصة في ابتكارات واستثمارات وتطوير الحلول المستدامة ومقرها الكويت.

وتمثل الشراكة بين الجانبين التزاماً مشتركاً بتوفير التكنولوجيا الخضراء، كما تتيح لمنصة «بوكس» توسيع تأثيرها بواقع 10 أضعاف، بحيث تستطيع أن تنتقل من خدمة 3.6 مليون شخص حالياً إلى توفير خدمات التحول الكهربائي في متناول 36 مليون شخص بحلول عام 2028.

ويمثل هذا التعاون نقلة نوعية على مستوى تعزيز إمكانات «بي بوكس» لتغيير حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من لاغوس غرباً إلى نيروبي شرقاً. كما يدعم نهج عمل «بي بوكس» القائم على ربط المستهلكين بمجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة على نطاق واسع في جميع أنحاء القارة الإفريقية.

ويسرّع تحقيق هذا الربط نظام «بوكس بلس» Bboxx Pulse، وهو نظام التشغيل المتكامل المزود بشبكة واسعة تربط الناس بالطاقة النظيفة، والطهي النظيف، والهواتف الذكية، والتمويل الذكي، والتنقل الإلكتروني، وغيرها من الخدمات التي قد تتوفر لأول مرة في تلك المجتمعات.

مشروع

يتم تمويل هذه المرحلة من المشروع من خلال الاتفاقية الموقعة مع شركة «إنرتك»، حيث تدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2024، وتسهل عمليات التطوير والتطبيق السريع لهذه الخدمات الأساسية. ويهدف الاستثمار المناخي المسؤول من «إنرتك» إلى تعزيز حضور «بي بوكس» في هذه المناطق وتوسيع الأثر الإيجابي للخدمات على الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً.