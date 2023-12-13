الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تجسد التزامها بإعداد قادة المستقبل مناخياً

طلبة الأكاديمية في cop28 (من المصدر)
14 ديسمبر 2023 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«عيون» العالم.. كيف ترى «كوب28»؟
«مدينة إكسبو دبي».. فيها حاجة حلوة
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

قامت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بخطوة استراتيجية نحو تفعيل دور طلابها في مواجهة التحديات البيئية العالمية. حيث شاركت مجموعة من طلبتها وخريجيها في النقاشات الدبلوماسية المتعلقة بقضايا المناخ، مستفيدين من الفرص النوعية التي توفرها الأكاديمية عبر اكتساب الخبرات العملية من النخب الدبلوماسية وخبراء المناخ المشاركين في المؤتمر.
وتأتي مشاركة الأكاديمية في مؤتمر الأطراف cop28 من خلال تنظيم مركز الدبلوماسية المناخية التابع لها، مجموعة من الجلسات النقاشية بحضور نخبة من أصحاب القرار الدبلوماسي والخبراء في مجال الدبلوماسية المناخية وذلك بهدف إبراز التزام الأكاديمية بتعزيز الجهود الدبلوماسية المناخية، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو على مستوى العالم.
وأكد نيكولاي ميلادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية أهمية مشاركة طلاب الأكاديمية دبلوماسيي المستقبل في تلك النقاشات، مشيراً إلى أن تفعيل دورهم يعكس التزام الأكاديمية بتأهيل جيل جديد من الدبلوماسيين القادرين على صياغة سياسات من شأنها معالجة الأخطار الملحة للتغيير المناخي.
وقال الدكتور مصطفى بيومي، مدير مشروع المركز: «إن الفرص التي توفرها الأكاديمية لطلبتها وخريجيها عبر مشاركتهم في مؤتمر الأطراف تفتح أمامهم المجال أمام تبادل الخبرات والمعارف على مستوى عالمي في مكان واحد يجمعهم ويوحّد جهودهم، مما يضع دبلوماسيي المستقبل في قلب الحدث، الأمر الذي يدعم جهود مركز الدبلوماسية المناخية في تعزيز قدرات السلك الدبلوماسي المستقبلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال العمل على تزويد طلبتنا بالخبرات العملية اللازمة ما يجعلهم قادرين على تطبيق دور الدبلوماسية في معالجة المشكلات المتعلقة بتغير المناخ بفعالية ومهارة». وحول مشاركتها في مؤتمر الأطراف cop28 مع مجموعة من طلاب الأكاديمية، قالت الطالبة أليازيا أهلي: «إن مشاركتنا في هذا المؤتمر فرصة ثمينة قدمتها لنا الأكاديمية، حيث لعبت دوراً فعّالاً ساعدنا على فهم آلية عمل هذه المؤتمرات وإدراك الأهمية الدبلوماسية للقرارات التي تصدر عنها في تغيير مستقبل المناخ، الأمر الذي ينعكس على جميع مناحي الدبلوماسية وخاصة دبلوماسية العمل الإنساني حيث لا تطور ولا ازدهار للإنسان من دون وجود ظروف مناخية سليمة. وإنني أتوجه بالشكر لإدارة الأكاديمية على ثقتها التي منحتنا إياها لنكون جزءاً من هذا الحدث العالمي».

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
المناخ
COP28
مؤتمر الأطراف
مؤتمر المناخ
الاستدامة
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون في خيمة مؤقتة أقيمت بمدرسة في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. كارثة صحية وتفشٍ للأمراض جراء تكدس النازحين
14 ديسمبر 2023
«يونيسف»: الأزمات تحرم أطفال لبنان من التعليم
الأخبار العالمية
«يونيسف»: الأزمات تحرم أطفال لبنان من التعليم
14 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
ثلث سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة
14 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون يجلسون قرب النار للتدفئة بمركز إيواء في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تدعو لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية
14 ديسمبر 2023
مصريون عند وصولهم للتصويت في مركز اقتراع بالقاهرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعلان نتائج الانتخابات المصرية 18 ديسمبر
14 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©