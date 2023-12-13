COP28..الإعلام الروسي يشيد بـ"اتفاق الإمارات" التاريخي

حظي "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي أعلن عنه بختام مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة لإمارات في مدينة إكسبو دبي بأصداء واسعة واهتمام بالع في الإعلام الروسي.

وأبرزت وكالتي أنباء "تاس" و"انتر فاكس " وغيرها من وسائل الإعلام الروسية الكبرى النتائج التاريخية التي توصل اليها المؤتمر ومقتطفات من كلمة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، مقتبسة قول معاليه

"لقد وضعنا خِطَّة عمل قوية للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية. إنها خِطَّة متوازنة تهدف إلى خفض الانبعاثات، ووفقا للخطة، يتعين على الدول التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري من أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة وتسريع الجهود هذا العقد لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050".

ونشرت الصحف الروسية ومنها صحيفة (غازيتا و فيديموست) وغيرها فقرات من وثيقة " اتفاق الامارات" التاريخي الذي تدعو الدول إلى تحويل أنظمة الطاقة الخاصة بها بسرعة وبشكل منظم من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، ..مبرزة أن الوثيقة تنص على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وضرورة وقف التلوث البيئي المتزايد باستمرار بثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2025. و الدعوة إلى مضاعفة القدرة العالمية لإنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة المتوسط ​​العالمي للمعدل السنوي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030.

و علق الوفد الروسي المشارك في COP28 على الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين على لسان "إيجور شوماكوف" رئيس شركة روسغيدروميت بالقول إن "الوثيقة تمثل مجموعة متوازنة من التوصيات" التي ستسمح لكل دولة بأن تحدد بشكل مستقل كيفية تحقيق الحياد الكربوني ويمكن لكل دولة أن تختار الوصفة المثلى لإزالة الكربون لنفسها - من توليد الطاقة النووية إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة".

وأضاف شوماكوف "لقد حقق المشاركون في المؤتمر تقدما كبيرا في وضع أهداف عالمية جديدة للتكيف وتمويل المناخ. ولكن الأهم من ذلك هو أن التقييم العالمي الأول أصبح النجم الهادي الذي أنار الطريق للعقود المقبلة ويجب على المجتمع الدَّوْليّ تجاوز الخلافات وتوحيد القُوَى، حيث إن قضايا المناخ لا تزال واحدة من جداول الأعمال القليلة التي توحد العالم كله من أجل مستقبلنا".