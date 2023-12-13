15 فعالية عززت مفاهيم الاستدامة وطرحت حلولاً علمية لمكافحة التغير المناخي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي استضافت أعماله مدينة إكسبو دبي على مدار 13 يوماً، نظم «تريندز» خلالها نحو 15 فعالية عملية ومعرفية تنوعت بين المؤتمرات والندوات والجلسات الحوارية والنقاشية، التي هدفت إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة ورفع الوعي البيئي، كما طرحت حلولاً علمية وعملية لمكافحة آثار التغير المناخي.

واستهل «تريندز» مشاركته في «COP28» بتنظيم المؤتمر السنوي الثالث، بالتعاون مع المجلس الأطلسي «Atlantic Council»، تحت عنوان: «الأمن المستدام.. الآثار الناعمة والصلبة للعمل المناخي»، حيث شهد مشاركة نحو 20 خبيراً سياسياً وأكاديمياً وباحثاً ومتخصصاً في قضايا البيئة والمناخ والأمن من مختلف دول العالم، كما نظم حلقة نقاشية مفتوحة بالشراكة مع مركز الشباب العربي، حملت عنوان: «الحراك المناخي الشبابي كمحفز للعمل المناخي».

«ترانسيندنس» و«بودكاست»

وإيماناً من «تريندز» برسالة الفن ودوره في التوعية، دشن المركز عملاً فنياً حمل اسم «ترانسيندنس»، والذي يمزج بين التوعية والإبداع، ويخاطب العقول بقضايا المناخ والبيئة والاستدامة، كما وقع المركز مذكرتي تعاون مع «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي»، و«جامعة دبي»، بغرض تعزيز التعاون والشراكة في المجالات البحثية والفكرية والعلمية وإجراء البحوث وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة. وفي السياق ذاته، أطلق المركز سلسلة من حلقات «بودكاست تريندز» من قلب مؤتمر «COP28»، واستعرضت أكثر من 20 حلقة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق الحياد المناخي، فضلاً عن مناقشة العديد من قضايا الاستدامة والعمل المناخي.

إلى ذلك، شهد جناح «تريندز» في مركز المعرفة بالمنطقة الخضراء لمؤتمر «COP28»، زيارة العديد من الوزراء والمسؤولين والوفود الرسمية والخاصة، فضلاً عن أعداد كبيرة من الزوار المهتمين ببحوث المناخ ودراسات الاستدامة والبيئة، الذين اطلعوا على مساهمات المركز في قضايا المناخ والاستدامة، وأكدوا أهمية مساهمة «تريندز» العلمية والبحثية في هذا الحدث العالمي.

المدن المستدامة

ودعماً لمفاهيم الاستدامة، ناقشت ندوة «المدن المستدامة.. الجيل الجديد من المدن الذكية»، التي نظمها «تريندز» بالشراكة مع مجموعة محرم القابضة، آليات التوسع في نهج المدن الذكية المستدامة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ، إلى جانب تنظيمه حلقة نقاشية حول «استشراف آفاق التعاون في مجال تحول الطاقة من أجل مستقبل مستدام»، بالتعاون مع «المجلس الأطلسي - تركيا»، بالإضافة إلى الكشف عن نتائج استطلاع الرأي العام العربي حول «تغير المناخ.. المواقف والتصورات والمشاركة»، حيث كشف عن أن 62.5% من المشاركين يعتبرون التغير المناخي مصدراً أساسياً للخطر، ويضعون قضايا المناخ والبيئة على رأس أولوياتهم.

العدالة المناخية

وتضمنت سلسلة الفعاليات العلمية التي نظمها «تريندز» على هامش أعمال مؤتمر الأطراف «COP28»، جلسة حوارية نظمها بالشراكة مع مركز الاتحاد للأخبار، تحت عنوان: «COP28 والعدالة المناخية.. خطوات في الاتجاه الصحيح»، فضلاً عن ندوة أخرى جاءت تحت عنوان: «مستقبل العمل المناخي في ضوء مخرجات مؤتمر COP28»، كما نظم حلقة نقاشية بعنوان: «تغير المناخ والتحديات العابرة للحدود»، وجلسة حوارية ناقشت «الأبعاد والتوجهات المستقبلية لتغير المناخ». وبالشراكة مع «تريندز»، نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة ندوة بعنوان «الأمن المائي في ظل ظروف التغير المناخي في الإمارات.. التحديات والفرص»، فيما عقدت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ملتقى القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعنوان «الاستدامة للخدمات الشرطية والأمنية»، بالتعاون مع «تريندز»، باعتباره الشريك البحثي الاستراتيجي.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مركز الشباب العربي بالشراكة مع «تريندز» أطلق خلال مؤتمر «COP28» تقريراً مهماً بعنوان: «الشباب العربي والتغيُّرات المناخية: إدراكٌ.. ومواقفٌ.. ومشاركة»، حيث قاس وعي الجمهور العربي بتغيّر المناخ وأسبابه وعواقبه المحتمَلة، كما أطلق «تريندز» تقريراً بحثياً بالتعاون مع «المجلس الأطلسي - تركيا» حمل عنوان: «آفاق التعاون في مجال تحول الطاقة من أجل مستقبل مستدام.. دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا»، مضيفاً أن المركز دشن كتابي «تغير المناخ والتحديات العابرة للحدود في الشرق الأوسط وأفريقيا»، و«التغير المناخي.. الأبعاد والتوجهات المستقبلية»، فضلاً عن تنظيم ندوة: «استشراف المناخ.. تشكيل مستقبل مرن»، بالشراكة مع جامعة دبي.

وأوضح، أن مشاركة المركز في «COP28» كانت استثنائية ومميزة على المستويات كافة، حيث ساهم «تريندز» في تعزيز الحوار وتبادل وجهات النظر بين الأكاديميين والباحثين والمتخصصين، من خلال الحوارات الهادفة والجلسات النقاشية والحوارية العلمية التي دعت إلى الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي والعمل الجاد على مكافحة آثار ظاهرة التغير المناخي.

مستقبل مستدام

أشار العلي، إلى أن الفعاليات المتنوعة التي عقدها «تريندز» طوال فترة انعقاد مؤتمر «COP28» هدفت إلى استخلاص رؤى وطروحات من الممارسين والخبراء المشاركين في الندوات والجلسات لصياغة توصيات علمية محددة، يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف المؤتمر، مضيفاً أن الأفكار والمناقشات بين الباحثين والخبراء شكلت مصدراً معرفياً قيماً يمكن البناء عليه لخلق مستقبل حضري أكثر استدامة وازدهاراً.

وذكر أن الجلسات والحلقات النقاشية التي عقدها المركز رفعت شعار: «نتشارك لنصنع مستقبلاً مستداماً بالمعرفة الخضراء»، ووفرت منصة لتبادل الأفكار والنقاش حول تغير المناخ.