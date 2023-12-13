مخرجات «COP28» تتصدر عناوين الصحف ووكالات الأنباء العالمية

دبي (وام)

تصدرت مخرجات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي اختتم أعماله في دبي باتفاق تاريخي «اتفاق الإمارات» الصحف ووكالات الأنباء العالمية.

فقد نشرت وكالة فرانس برس «AFP» مقالاً بعنوان «فرنسا تعتبر اتفاقية دبي انتصاراً للمناخ والطاقة النووية»، وأشارت الوكالة إلى أن فرنسا أعلنت يوم الأربعاء أن اتفاقية المناخ التي تم التوصل إليها في مؤتمر «COP28» تعتبر انتصاراً، بما في ذلك تضمينها للطاقة النووية والتي تعد باريس من أشد المؤيدين لها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزيرة الطاقة الفرنسية أغنيس بانيير روناتشر تصريحها حول كون اتفاقية «COP28» التي تم اعتمادها انتصاراً للتعددية ودبلوماسية المناخ.

من جانبها، أشارت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية إلى إعلان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن العمل المناخي.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أن جمهورية الصين الشعبية تثمن جهود الإمارات العربية المتحدة في تنظيم مؤتمر الأطراف والذي اختتم أعماله في دبي.

أما قناة العربية، فقالت: عندما أعلن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 التوصل بنجاح إلى الاتفاق، قوبل بتصفيق المشاركين، حيث رحبت العديد من الدول بهذا الإنجاز في محادثات المناخ الذي لم يتحقق منذ عقود.

ووصفت «واشنطن بوست» الاتفاق بالإنجاز على صعيد الاتفاقيات المناخية، مضيفة أنه تم التوصل إلى الاتفاق بشكل سلس دون اعتراضات في غرفة مكتظة في دبي عقب أسبوعين من المفاوضات، وهي المرة الأولى التي يدعو فيها اتفاق عالمي بشأن المناخ بشكل صريح إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري.

واعتبرت المجلة الهندية «إنديا توداي» في مقال بعنوان «اتفاقية COP28» أن الاتفاقية كانت قراراً تاريخياً.

ووصفت الشبكة الإخبارية الأوروبية «يورونيوز» الاتفاق بالخطوة المهمة مضيفة أن المفاوضين في محادثات المناخ خلال المؤتمر يوم الأربعاء قد اتفقوا على ضرورة الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري الذي يؤدي إلى الاحتباس الحراري، وهي خطوة مهمة نحو تغيير طريقة تزويد العالم بالطاقة.

ونشرت وكالة الأنباء الروسية «TASS» مقالاً عن تصريح السفير ماجد السويدي المدير العام الممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لـCOP28 الذي أكد أن الوثيقة النهائية تضع في الاعتبار مصالح كافة الأطراف.

من جانبها، نشرت الشبكة الإخبارية الألمانية «دويتشه فيله» مقالاً بعنوان «محادثات المناخ في دبي: ما الذي تحقق؟»، وأضافت أن ممثلي أكثر من 190 دولة وافقوا على تفعيل الصندوق العالمي للمناخ في اليوم الأول للمؤتمر.

كما سلط المقال الضوء على عدد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال «COP28»، بما في ذلك التعهد بمضاعفة كفاءة استخدام الطاقة وزيادة قدرة الطاقة المتجددة في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030 والتعهد العالمي لغاز الميثان لعام 2021.

وحظي «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أعلن عنه بختام مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة «إكسبو دبي» بأصداء واسعة واهتمام بالغ في الإعلام الروسي.

وأبرزت وكالتا أنباء «تاس» و«إنتر فاكس» وغيرهما من وسائل الإعلام الروسية الكبرى النتائج التاريخية التي توصل إليها المؤتمر ومقتطفات من كلمة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28.

ونشرت الصحف الروسية، ومنها صحيفة «غازيتا وفيديموست» وغيرها، فقرات من وثيقة «اتفاق الإمارات» التاريخي تدعو الدول إلى تحويل أنظمة الطاقة الخاصة بها بسرعة وبشكل منظم من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.

الوصفة المثلى

علق الوفد الروسي المشارك في COP28 على الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين على لسان «إيجور شوماكوف» رئيس شركة روسغيدروميت بالقول: إن «الوثيقة تمثل مجموعة متوازنة من التوصيات» التي ستسمح لكل دولة بأن تحدد بشكل مستقل كيفية تحقيق الحياد الكربوني ويمكن لكل دولة أن تختار الوصفة المثلى لإزالة الكربون لنفسها.