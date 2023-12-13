ارتياح أممي لنتائج «COP28».. وغوتيريش: لحظة حاسمة

نيويورك (وام)

أشاد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة حكومة الإمارات العربية المتحدة على حسن ضيافتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28». كما أشاد بجهود معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 وفريقه على عملهم الشاق الذي بذلوه بهذا الشأن.

وقال: «انعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في لحظة حاسمة في مكافحة أزمة المناخ، وهي لحظة تتطلب أقصى قدر من الطموح في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والعدالة المناخية»، لافتاً إلى أن قضايا تحول الطاقة ومستقبل الوقود الأحفوري كانت في المقدمة وفي المركز.

وأشار إلى أن التقييم العالمي أكد بوضوح على ضرورة الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة، الأمر الذي يتطلب تخفيضات جذرية في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في هذا العقد.

وعبر الأمين العام عن ارتياحه لنتائج المؤتمر وتأكيده على الحاجة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري بعد سنوات عديدة تم فيها حظر مناقشة هذه القضية، موضحاً أن العلم يخبرنا بأن الحد من الانحباس الحراري العالمي بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة سيكون مستحيلا دون التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري ضمن إطار زمني يتوافق مع هذا الحد، مشدداً على أن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه.

ولفت إلى أنه ومع اختلاف الجداول الزمنية والمسارات والأهداف بالنسبة للبلدان ذات مستويات التنمية المختلفة، إلا أنه شدد على أهمية أن تكون الجهود الدولية متسقة مع تحقيق صافي الصفر العالمي بحلول عام 2050 والحفاظ على هدف الدرجة ونصف الدرجة، داعيا إلى دعم البلدان النامية في كل خطوة على هذا الطريق. وذكر بأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وافق على التزامات بمضاعفة قدرة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030.

وعبر عن ارتياحه أيضاً لإحراز المؤتمر تقدما فيما يتعلق بالتكيف والتمويل، مشيراً إلى أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين عرض بعض اللبنات الأساسية الأخرى لتحقيق التقدم، بما في ذلك تفعيل صندوق المناخ العالمي.

وأكد أن الإطار الجديد بشأن إجراءات التكيف يوفر مجموعة قابلة للقياس من الأهداف الجديدة لدفع إجراءات التكيف وتنفيذها، مشيراً إلى أن هناك توجيهات واضحة بشأن الجولة المقبلة من خطط العمل الوطنية للمناخ لعام 2025، أو المساهمات المحددة وطنياً، والتي يتعين على الحكومات كافة الآن أن تبدأ في إعدادها، متعهداً بأن يقوم بتعبئة منظومة الأمم المتحدة بأكملها للمساعدة في هذه الجهود.

وأعلن أنه وعلى مدى العامين المقبلين، يتعين على الحكومات إعداد خطط عمل وطنية جديدة للمناخ على مستوى الاقتصاد بأكمله، بحيث تتماشى هذه الخطط مع هدف درجة الحرارة 1.5 درجة، وتغطي جميع الغازات الدفيئة، وتكون مدعومة بسياسات وأنظمة مناخية ذات مصداقية.

جهود

شدد الأمين العام على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الأمل في تحديد حد 1.5 درجة مئوية وتحقيق العدالة المناخية لأولئك الموجودين على الخطوط الأمامية للأزمة، مشيراً إلى أن هناك العديد من البلدان الضعيفة تغرق في الديون وتتعرض لخطر الغرق في ارتفاع منسوب مياه البحار، مشدداً على أنه حان الوقت لتحقيق طفرة في التمويل، بما في ذلك التكيف مع الخسائر والأضرار وإصلاح الهيكل المالي الدولي.

كما كشف الأمين العام عن أنه يعمل مع حكومة البرازيل بصفتها رئيس مجموعة العشرين للمساعدة في تعزيز هذه الإصلاحات المهمة، لافتاً إلى أن هذا الجهد سيكون أيضاً محوراً رئيساً لقمة المستقبل في سبتمبر المقبل.

مصر: إضافة للنجاحات العربية

رحبت جمهورية مصر العربية بتوصل مؤتمر COP28 إلى «اتفاق الإمارات» الذي يضم قرارات تاريخية، يتم الاتفاق عليها لأول مرة، مشيدة بالنجاح الذي حققته دولة الإمارات في تنظيم الدورة الثامنة والعشرين للدول أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

كما أشادت مصر بقيادة دولة الإمارات العربية للمفاوضات التي أفضت إلى التوصل لـ«اتفاق الإمارات» لدفع الجهد الدولي للتعامل مع أبرز قضايا العمل المناخي، وحشد الدعم المطلوب لتنفيذها وفقاً للتوصيات العلمية والمبادئ المُتفق عليها وعلى رأسها العدالة والإنصاف.

وأكدت جمهورية مصر العربية أن نجاح الإمارات في ذلك يُعد إنجازاً جديداً يُضاف إلى قائمة الإنجازات العربية على هذا الصعيد، لاسيما بعد النجاح الذي تم تحقيقه العام الماضي في شرم الشيخ في مؤتمر COP27.

من ناحية أخرى، وجه معالي سامح شكري وزير الخارجية، رئيس الدورة 27 لمؤتمر المناخ، التهنئة للدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP28 على هذا الإنجاز وريادته للمفاوضات المطولة التي استضافتها دبي على مدار الأسبوعين الماضيين.

وزير التغير المناخي الأسترالي: خطوة مهمة للعمل المناخي

أكد كريس بوين، وزير التغير المناخي والطاقة في أستراليا، أن ما تم التوصل إليه في ختام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، يمثل نتيجة قوية، مهنئاً رئيس المؤتمر على الاتفاق الذي تم الخروج به، معتبراً الاتفاق خطوة جيدة للعمل المناخي عالمياً.

وقال: «أعتقد أنه كان مؤتمراً مهماً، وخطوة للأمام بالنسبة للعالم». وأضاف «يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون راضية وسعيدة جداً بالدور الذي لعبته». وكان مؤتمر COP28 اختتم أعماله باتفاق يمهّد لاستجابة عالمية طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ويقدم خطة لمستهدفات عام 2030، ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي.

المبعوثة الألمانية: إشارة واضحة

أكدت جنيفر مورغان، المبعوثة الألمانية الخاصة للعمل الدولي بشأن المناخ، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام مؤتمر الأطراف COP28، يعتبر تاريخياً، ويقضي بزيادة الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وبالتالي فإنه يرسل إشارة واضحة جداً إلى الأسواق.

وقالت «أعتقد أن الاتفاق يوضح أنه يتعين علينا جميعاً تسريع عملية تنويع اقتصاداتنا». وحول COP28 بالإجمال، أفادت بأننا بدأنا في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشيء غير مسبوق تماماً، وهو اعتماد صندوق المناخ العالمي أو «صندوق الخسائر والأضرار»، وبعد ذلك، تعهدت كل من الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، في إجراء غير مسبوق، بتقديم 100 مليون دولار لتحريك هذا الصندوق، وذلك حفز المزيد من التعهدات للصندوق لتصل إلى أكثر من 700 مليون دولار. وختمت تصريحها بالقول «أعتقد أننا بدأنا بعمل غير مسبوق على موضوع الخسائر والأضرار، وانتهينا بطريقة نأمل أن تعني أننا لن نتكبد الكثير من الخسائر والأضرار؛ لأننا سنكثف العمل بشأن المناخ في هذا العقد».