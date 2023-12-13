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علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

أرشيفية
14 ديسمبر 2023 02:05

أبوظبي (وام)

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أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، حرص «الهيئة» على مواكبة التطور التقني، والاستفادة من وسائل التواصل الحديثة والذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة الشأن الديني، تحقيقاً لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات في توفير وإيصال الخدمات للجمهور بطرق حضارية مبتكرة وسهلة تمكنهم من الحصول عليها في كل زمان ومكان. وقال الدكتور الدرعي، بمناسبة تدشين النسخة الجديدة لموقع «الهيئة» الإلكتروني، يعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لمنصات «الهيئة» التواصلية والتفاعلية مع الجمهور، محلياً وعالمياً، مؤكداً المواصلة في وضع الخطط التطويرية المواكبة لمتغيرات الحياة ومستجدات العصر، مع الحرص على ترسية هذا النهج الذي تتميز به دولة الإمارات، وجعله ثقافة وهدفاً يتبناه كل العاملين في الهيئة، ترجمة لتوجهات قيادتنا الرشيدة التي ترسم لنا المستقبل بخطط استشرافية ورؤى واعدة، وتمهد لنا سبل الارتقاء والحضارة والازدهار، مبيناً أن «الهيئة» تسلتهم من رؤيتهم وتوجيهاتهم العزيمة والتحدي والاستعداد الأمثل لصنع مستقبل أفضل للأجيال بالمبادرات الخلاقة والإنجازات المبتكرة.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
الإمارات
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