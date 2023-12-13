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أبوظبي للتقاعد يُطلق مبادرة «ازرع للمستقبل» في جزيرة الجبيل

أبوظبي للتقاعد يُطلق مبادرة «ازرع للمستقبل» في جزيرة الجبيل
14 ديسمبر 2023 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد مبادرة: «ازرع للمستقبل»، بمشاركة عدد كبير من المتقاعدين والمستحقين من الصندوق، والتي استهدفت زرع أكبر عدد ممكن من شجر القرم «المانغروف». وذلك تماشياً مع جهود الدولة ودعماً للمشروع الوطني لعزل الكربون الذي أطلقته وزارة البيئة والتغير المناخي العام الماضي، بهدف زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، على مستوى الدولة، لتنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. 
وتأتي المبادرة استمراراً لجهود الصندوق في تصميم وابتكار المبادرات المجتمعية المختلفة للمتقاعدين وإشراكهم في فعاليات مجتمعية متنوعة تُعزز نمط حياتهم وتَجعلهم على تواصل دائم مع الأحداث والمستجدات. واستهدفت مشاركة المتقاعدين والمستحقين من الصندوق في تَعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التَغير المناخي والتحديات البيئية المختلفة والمساهمة في الحفاظ على البيئة من أجل المضي قدما لمستقبل أكثر استدامة.
وتَضمنت الفعالية مشاركة المتقاعدين والمستحقين وأسرهم في زراعة شجرة القرم «المانغروف»، بالإضافة إلى كلمة ترحيبية من فريق عمل الصندوق حول الفعاليات والمزايا الحصرية التي يوفرها الصندوق للمتقاعدين والمستحقين وأسرهم.

صندوق أبوظبي للتقاعد
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