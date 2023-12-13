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وفد من دائرة تنمية المجتمع يزور كوريا الجنوبية

مغير الخييلي خلال الزيارة (من المصدر)
14 ديسمبر 2023 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

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قام وفد من حكومة أبوظبي، بزيارة استطلاعية إلى كوريا الجنوبية، بهدف الاطلاع على الواقع الاجتماعي في كوريا، والتواصل مع الخبراء والمتخصصين وتبادل الخبرات واكتساب رؤى أعمق حول الخدمات الاجتماعية وتأثيرها على المجتمع، إلى جانب الاستفادة من الممارسات المتميزة في هذا المجال ونقل التجربة الكورية حسب ما يتماشى مع قيم ومفاهيم مجتمعنا.
ضمّ الوفد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ومازن جابر الدهماني، المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، والمهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع، وعدد من القيادات في كل من مكتب أبوظبي التنفيذي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على نموذج كوريا الجنوبية في القطاع الاجتماعي، والجهود التي تبذلها كوريا في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وأثر ذلك على تحقيق الرفاه الاجتماعي لكافة شرائح المجتمع. وأكد الوفد أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في الخدمات والابتكار الاجتماعي وتبادل الخبرات مع الجهات التي حققت نجاحاً وتميزاً في هذا القطاع، ما يسهم في تعزيز ريادة أبوظبي في القطاع الاجتماعي.

دائرة تنمية المجتمع
كوريا الجنوبية
أبوظبي
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