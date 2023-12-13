الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المجتمعات المسلمة» يشارك في «المنتدى العالمي» بموسكو

علي راشد النعيمي وقادة الأديان في لقطة جماعية (من المصدر)
14 ديسمبر 2023 02:04

موسكو (وام)

أخبار ذات صلة
روسيا تدعو لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية
COP28..الإعلام الروسي يشيد بـ"اتفاق الإمارات" التاريخي

شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في المنتدى الإسلامي العالمي التاسع عشر، الذي يُعقد في العاصمة الروسية موسكو، تحت عنوان «دور زعماء الأديان في حماية القيم الروحية والأخلاقية وتعزيز السلام والأمن»، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والثقافية والمجتمعية. 
وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، في كلمته خلال أعمال المنتدى، أهمية دور القيادات الدينية، وضرورة مواكبتهم للمتغيرات العصرية، لمواجهة التحديات المعاصرة بأساليب حديثة ليكون لها قبول وتأثير على الأجيال الحالية والقادمة. وأشار إلى وجوب توسعة دائرة القيم التي يجب المحافظة عليها وتنميتها، ومن أهمها قيم المواطنة واحترام القانون حتى نحمي الأجيال من القيم العابرة للحدود والتي يمكن أن تخطف عقولهم. 
ويقام المنتدى برعاية الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر الجاري، بمشاركة كبيرة من قادة الأديان من مختلف أنحاء العالم للتأكيد على دورهم المهم في حفظ وتعزيز السلام في العصر الحديث، وصون وحماية القيم الروحية والأخلاقية والوضع الديني في عصر العولمة وتحليل التحديات والاتجاهات المعاصرة ومد جسور التواصل الديني مع الخارج، وتكوين أواصر الأخوة والتعاون المثمر. يذكر أن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة منظمة دولية غير حكومية، ويعتبر بيت خبرة لترشيد المنظمات والجمعيات العاملة في المجتمعات المسلمة، وتجديد فكرها وتحسين أدائها والتنسيق فيما بينها.

المجتمعات المسلمة
روسيا
موسكو
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون في خيمة مؤقتة أقيمت بمدرسة في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. كارثة صحية وتفشٍ للأمراض جراء تكدس النازحين
14 ديسمبر 2023
«يونيسف»: الأزمات تحرم أطفال لبنان من التعليم
الأخبار العالمية
«يونيسف»: الأزمات تحرم أطفال لبنان من التعليم
14 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
ثلث سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة
14 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون يجلسون قرب النار للتدفئة بمركز إيواء في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تدعو لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية
14 ديسمبر 2023
مصريون عند وصولهم للتصويت في مركز اقتراع بالقاهرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعلان نتائج الانتخابات المصرية 18 ديسمبر
14 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©