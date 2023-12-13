ملتقى أبوظبي الأسري الرابع يسلط الضوء على ريادة الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

توفر محطة ريادة الأعمال ضمن محطات ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية وينضوي تحت مظلة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، فعاليات ملهمة لزوارها، وتزودهم بحصيلة معرفية وترفيهية متميزة تعزز وعيهم بمفهوم ريادة الأعمال المستقبلية كأحد دعائم الاقتصاد الوطني.

واستقطبت «محطة ريادة الأعمال» أعداداً كبيرة من الزوار في اليوم الثالث من افتتاح الملتقى، فيما حرصت الجهات المشاركة على تنفيذ فعاليات متنوعة وملهمة تعكس أهداف الملتقى وتركيزه على دور الأسرة، باعتبارها شريكاً استراتيجياً فعالاً في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة.

وقالت عوشة سالم السويدي، مدير برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، ورئيس ملتقى أبوظبي الأسري الرابع: تستضيف هذه المحطة عدداً من الفعاليات والأنشطة، منها «استعراض قصة نجاح» التي نظمتها مؤسسة التنمية الأسرية، و«كيف تمضي يومك وأنت بمزاج رايق» التي نظمت بالتعاون مع جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، و«مهارات ريادة الأعمال» التي نفذتها مؤسسة التنمية الأسرية، و«برامج فزعة» التي قدمها صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية.

ويضم مسرح الفعاليات في «محطة ريادة الأعمال» عدداً من المسابقات التراثية والترفيهية التي شهدت مشاركة واسعة من الجمهور، مثل مسابقة الأمثال الشعبية، وورشة بعنوان «محمد هلال وريادة الأعمال»، وورشة عمل صناعة العطور، وورشة رسم مباشر تقدمها رويدا الحامد.

وأوضحت السويدي أن المحطة تركز على تعزيز الوعي بمفهوم ريادة الأعمال وما تمثله من ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، من خلال توعية الأسر بأهمية فكر ريادة الأعمال في خدمة أهدافهم وتحسين جودة حياتهم ورفاههم، والإسهام في دعم عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتنمية وعي الأسر حول المستجدات العالمية في استراتيجيات ريادة الأعمال التي تساهم في زيادة إنتاجية الأسرة ودعم القطاعات الصناعية المستقبلية للدولة، وتزويد الشباب بمصادر المعرفة والمهارات والأدوات التي تؤهلهم لتأسيس مشروع ريادي يتواكب وتطورات السوق العالمي والمحلي وفق متطلبات الخمسين، وتقديم نماذج إماراتية ناجحة في مجال ريادة الأعمال المستقبلية.

كما أشارت شما المنصوري، رئيس محطة ريادة الأعمال، إلى أن محطة ريادة الأعمال يتواجد فيها ثمانية من رواد الأعمال، إلى جانب سبع شركاء استراتيجيين، يسهلون مهام رواد الأعمال لتعريفهم بمتطلبات البدء بالمشاريع الصغيرة، كدائرة التنمية الاقتصادية، وصندوق التكافل الاجتماعي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، وجمعية الإمارات لرائدات الأعمال، وبرنامج صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة»، وغيرهم من الجهات ممن وفروا خدمات وعروضاً لرائدات الأعمال الجدد.