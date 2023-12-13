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«قطرة».. بيانات من الفضاء لـ«سقيا» الأرض

«قطرة».. بيانات من الفضاء لـ«سقيا» الأرض
14 ديسمبر 2023 02:07

آمنة الكتبي (دبي) 

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تترجم مبادرة «قطرة»، التابعة للمركز الوطني لتكنولوجيا وعلوم الفضاء، البعد الإنساني لمواجهة الأزمة الحادة في نقص المياه، حيث يجد الملايين في أفريقيا والشرق الأوسط أنفسهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم المائية، حيث تتسارع الأزمة بوجود 3 عوامل هي: قلة هطول الأمطار، والنمو السكاني السريع، وتطوّر قطاع الزراعة مع ارتفاع استهلاك المياه، مهددة الأمن المائي والغذائي لملايين السكان في تلك المناطق. 
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تأمين إمدادات المياه لمواجهة تحديات الأمن المائي والغذائي في أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال تقديم بيانات عالية الدقة للنظام المائي، مما تساعد على المحافظة على مصادر المياه.
وتم استهداف قارة أفريقيا لأنها تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بندرة المياه، حيث تحتضن مناطق جافة وشبه جافة، مما يجعل مواردها المائية هشة، مع ارتفاع النمو السكاني، تزداد حاجة المنطقة إلى المياه بشكل متسارع، مما يؤثر على الأمن الغذائي لدول القارة والشرق الأوسط، حيث تعتمد معظمها على الزراعة.
ويعد «قطرة»، منصة تعمل على ربط البيانات من الأقمار الاصطناعية مع البيانات من المحطات الأرضية لتقدير ومراقبة مكونات توازن المياه على مستويات مكانية وزمنية مختلفة، وذلك باستخدام تقنيات متطورة وأحدث الأقمار الصناعية، ويوفر معلومات قيمة لاتخاذ قرارات جريئة لمواجهة أزمة المياه.
ويهدف مشروع قطرة لتقدير دقيق لجميع عناصر النظام المائي باستخدام بيانات الأقمار الصناعية والبيانات الأرضية، وتقييم المناطق المتأثرة بالفيضانات ورسم خرائط للمناطق المتضررة، بالإضافة إلى تقدير مخزون المياه الجوفية باستخدام بيانات الأقمار الصناعية GRACE وIn-SAR وبيانات الآبار. كما يهدف المشروع لتطوير نموذج لتوازن المياه بناءً على نظام المعلومات الجغرافي لأفريقيا والشرق الأوسط، واقتراح حلول واقعية للحفاظ على منسوب المياه الجوفية وتغذية المياه الجوفية للأجيال الحالية والمستقبل، بالإضافة نقل النموذج المطور إلى جميع الجهات المعنية، ووضع نظام إنذار مبكر للفيضانات.

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