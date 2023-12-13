«أدنيك».. ذكاء اصطناعي وتقنيات لدعم الاستدامة

رشا طبيلة (أبوظبي)

ذكاء اصطناعي لتحسين استهلاك الطاقة، وأجهزة استشعار ذكية للتقليل من استهلاك المياه، وتقنيات ومبادرات مبتكرة، تطلقها وتنفذها مجموعة «أدنيك»، بهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، تماشياً مع أهداف الإمارات.

و«أدنيك» تلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 5% سنوياً، وخفض استهلاك الطاقة بالنسبة ذاتها على صعيد جميع عملياتها، ولتحقيق ذلك عملت «أدنيك» على توفير أحدث التقنيات الموفِّرة للطاقة في جميع المراكز التابعة لها، إلى جانب اعتمادها بشكل أكبر على الطاقة الشمسية.

وقامت «أدنيك» مؤخراً بتطوير خطتها الاستراتيجية للاستدامة لقطاعات أعمال المجموعة السبعة، التي تتضمَّن مجموعة من المبادرات الرئيسة التي تُسهم في تحقيق للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً من 2050، ما يتفق مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتشمل الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تحديد الأولويات المستقبلية المتعلِّقة بالاستدامة البيئية، وأهمها أولويات إدارة الطاقة وإعادة التدوير والبصمة الكربونية، ثمَّ المتعلِّقة بالاستدامة الاجتماعية، وأهمها أولويات الأثر المجتمعي المستدام والإشراك الفعّال لمؤسَّسات المجتمع المحلي، إضافةً إلى أولويات الحوكمة الفعّالة، والتمكين، وتطوير الأفراد والعلاقة مع الشركاء.

وحول مساهمة «أدنيك» في الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ، طُوِّرَت الخطة الاستراتيجية وفقاً لأفضل الممارسات من خلال دراسات المقارنة العالمية بالمواءمة مع السياسات العالمية في مجال الاستدامة، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإعلان باريس، وخطط الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل استراتيجية الطاقة 2030، والأجندة الخضراء، والخطة الوطنية لتغيُّر المناخ، والرؤية البيئية 2030.

وشملت الإنجازات التي حققتها أدنيك، إعادة تدوير 49% من النفايات الناتجة عن عمليات المجموعة خلال عام 2022، حيث بلغ إجمالي النفايات الناتجة عبر مجموعة أدنيك العام الماضي 791.000 كجم، بينما بلغ إجمالي النفايات التي تمكنت من إعادة تدويرها 391.000 كجم، بمعدل إعادة تدوير يصل إلى 49%.

ومن الإنجازات أيضاً استخدام النفايات المتبقية في توليد الطاقة، وفق أفضل المعايير والممارسات، وبما ينسجم مع حرصها على الإسهام في تحقيق الاستخدام الأمثل للمواد القابلة لإعادة التدوير والحد من إنتاج النفايات، ما يحافظ على البيئة ويقلِّل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب جهودها الواسعة للحدِّ من استهلاك المياه عبر توظيف تكنولوجيا متطوِّرة تحقِّق مستهدفاتها في هذا المجال، وأسهمت المجموعة من خلال عمليات إعادة التدوير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقيمة 10.000 طن، وبلغ وزن إجمالي المواد المعاد تدويرها في مراكز المجموعة نحو 4.434.11 طناً خلال الأعوام العشرة الماضية.

وتعتمد مجموعة أدنيك أفضل الممارسات المتعلِّقة بالاستدامة منذ بدايات عام 2010، في المراكز التي تمتلكها وتشغلها، ومنها مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومركز العين للمؤتمرات، وإكسل لندن.

وتعدُّ مجموعة «أدنيك» أولى الجهات العالمية التي تتعهَّد بخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050، بصفتها عضواً في مبادرة فعاليات حيادية الكربون التي ينظِّمها المجلس الدولي المشترَك لصناعة المؤتمرات، بهدف وضع إطار عمل خاص بالقطاع لخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 والوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، فضلاً عن إرساء طرقٍ لقياس إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة التي ينتجها القطاع، وإعداد التقارير حول التقدُّم في تحقيق أهدافه، وتخصيص جزءٍ من مواردها لتطوير خريطة طريق جماعية للحدِّ من الانبعاثات الكربونية.

مبادرات صديقة للبيئة

وتعد الاستدامة جزءاً أساسياً من استراتيجية مجموعة «أدنيك»، ومن المبادرات الصديقة للبيئة التي أطلقتها مجموعة «أدنيك»، إدارة النفايات، والحفاظ على الطاقة، والتوريد المسؤول، ومن خلال دمج الممارسات المستدامة في كافة أعمالها من إدارة الفعاليات، وقطاع الطعام والشراب، وتطوير البنية التحتية، تعمل «أدنيك» على تقليل بصمتها الكربونية ووضع معيار قياسي بذلك لصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وأطلقت مجموعة «أدنيك» مؤخراً استراتيجية مفصلة لإزالة الكربون لجميع قطاعات الأعمال من خلال قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث يوجد حوالي 97000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاعات أعمالها السبعة، ولتقليل الانبعاثات، يتم العمل على معالجة استهلاك الطاقة من خلال إطلاق نظام إدارة المباني باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين استهلاك الطاقة.

وأطلقت مجموعة «أدنيك» أيضاً مبادرة لفصل البلاستيك وإدارة النفايات لتقليل البصمة الكربونية، إلى جانب ذلك، قامت بتنفيذ مشروع شامل لتحسين استهلاك المياه باستخدام أجهزة الاستشعار الذكية.

وبلغ استهلاك «أدنيك» للكهرباء في عام 2022 مقاساً بالكيلوواط/ساعة 21.901.239، ومن خلال العديد من المبادرات مثل تركيب مصابيح LED والألواح الشمسية وأنظمة التحكم في الطاقة الأخرى، تلتزم بتقليل ذلك بنسبة 5% سنوياً.