الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 8 درجات مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.