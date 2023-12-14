الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 8 درجات مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 8 درجة مئوية في ركنة ( العين ) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 8°C in Raknah (Al Ain ) at 07:15 UAE Local time. pic.twitter.com/z5B40o77vJ— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) December 14, 2023