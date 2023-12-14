الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"أبوظبي للإسكان" تُطلق "الدليل الإرشادي للإسكان الدائري"

"أبوظبي للإسكان" تُطلق "الدليل الإرشادي للإسكان الدائري"
14 ديسمبر 2023 10:43

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، «الدليل الإرشادي للإسكان الدائري» في أبوظبي، والذي يرتكز على سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031 في دولة الإمارات، دعماً لمبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة في الدولة.

أُطلِقَ الدليل خلال ورشة العمل التي نظَّمتها الهيئة في بيت الاستدامة في «مدينة إكسبو دبي»، بحضور نخبة من الجهات المعنية الرئيسية من القطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والمهندسين والمطوِّرين العقاريين والمقاولين والموردين وغيرهم من المعنيين.

يحدِّد الدليل معايير وشروط بناء المشاريع السكنية الحكومية في أبوظبي، وفق أفضل الممارسات في مجال البناء، مع التركيز على الاستدامة والاستخدام الفعّال للموارد والمحافظة على البيئة، وبما ينسجم مع سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031 لدولة الإمارات.

وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «التزاماً بسياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021- 2031، طوَّرت هيئة أبوظبي للإسكان الدليل الإرشادي للإسكان الدائري، إضافةً إلى أدوات الاستخدام الأمثل للموارد في عملية البناء مع تقليل النفايات والتلوُّث الناجمة عنها».

أخبار ذات صلة
وزير الموارد الطبيعية في جزر المارشال: COP28 الأكثر تنظيماً بين مؤتمرات الأطراف
«عيون» العالم.. كيف ترى «كوب28»؟

وأضاف: «حرصت هيئة أبوظبي للإسكان على إصدار الدليل الإرشادي للإسكان الدائري ليُطبَّق في المجتمعات السكنية الحكومية التي تنفِّذها الهيئة في جميع مناطق الإمارة».

ويهدف الدليل الإرشادي للإسكان الدائري إلى تعزيز الحياة الصحية للمواطنين مع تحقيق الاستدامة، ويقدِّم إرشادات للجهات المعنية بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان الوطني، مثل الشركات الاستشارية، والمقاولين العقاريين، وشركات إدارة النفايات وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتبنّي معايير الاستدامة عند تنفيذ المشاريع المستقبلية.

 ويركِّز الدليل على آليات الاستخدام الأمثل للموارد المستخدمة في بناء المساكن، ويقدِّم إرشاداتٍ عن كيفية تقليل النفايات، ما يسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي للإسكان
COP28
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
تنويه من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنويه من شرطة أبوظبي
اليوم 11:48
«أبوظبي» يواجه «أر أيه» في كأس سلطان بن زايد للبولو
الرياضة
«أبوظبي» يواجه «أر أيه» في كأس سلطان بن زايد للبولو
اليوم 12:16
البطران: أنا «المسؤول الأول» عن نتائج «الصقور»
الرياضة
البطران: أنا «المسؤول الأول» عن نتائج «الصقور»
اليوم 12:10
وزير الموارد الطبيعية في جزر المارشال: COP28 الأكثر تنظيماً بين مؤتمرات الأطراف
علوم الدار
وزير الموارد الطبيعية في جزر المارشال: COP28 الأكثر تنظيماً بين مؤتمرات الأطراف
اليوم 12:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©