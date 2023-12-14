"أبوظبي للإسكان" تُطلق "الدليل الإرشادي للإسكان الدائري"

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، «الدليل الإرشادي للإسكان الدائري» في أبوظبي، والذي يرتكز على سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031 في دولة الإمارات، دعماً لمبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة في الدولة.

أُطلِقَ الدليل خلال ورشة العمل التي نظَّمتها الهيئة في بيت الاستدامة في «مدينة إكسبو دبي»، بحضور نخبة من الجهات المعنية الرئيسية من القطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والمهندسين والمطوِّرين العقاريين والمقاولين والموردين وغيرهم من المعنيين.

يحدِّد الدليل معايير وشروط بناء المشاريع السكنية الحكومية في أبوظبي، وفق أفضل الممارسات في مجال البناء، مع التركيز على الاستدامة والاستخدام الفعّال للموارد والمحافظة على البيئة، وبما ينسجم مع سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031 لدولة الإمارات.

وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «التزاماً بسياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021- 2031، طوَّرت هيئة أبوظبي للإسكان الدليل الإرشادي للإسكان الدائري، إضافةً إلى أدوات الاستخدام الأمثل للموارد في عملية البناء مع تقليل النفايات والتلوُّث الناجمة عنها».

وأضاف: «حرصت هيئة أبوظبي للإسكان على إصدار الدليل الإرشادي للإسكان الدائري ليُطبَّق في المجتمعات السكنية الحكومية التي تنفِّذها الهيئة في جميع مناطق الإمارة».

ويهدف الدليل الإرشادي للإسكان الدائري إلى تعزيز الحياة الصحية للمواطنين مع تحقيق الاستدامة، ويقدِّم إرشادات للجهات المعنية بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان الوطني، مثل الشركات الاستشارية، والمقاولين العقاريين، وشركات إدارة النفايات وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتبنّي معايير الاستدامة عند تنفيذ المشاريع المستقبلية.

ويركِّز الدليل على آليات الاستخدام الأمثل للموارد المستخدمة في بناء المساكن، ويقدِّم إرشاداتٍ عن كيفية تقليل النفايات، ما يسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري.