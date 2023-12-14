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علوم الدار

بايدن: اتفاق العالم في COP28 إنجاز تاريخي

بايدن: اتفاق العالم في COP28 إنجاز تاريخي
14 ديسمبر 2023 11:21

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن، بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه في ختام مؤتمر الأطراف COP28، واصفاً إياه بالاتفاق التاريخي.

وقال في بيان صحفي، نشره البيت الأبيض: "إنه في COP28، وصل قادة العالم إلى إنجاز تاريخي آخر بالتزامهم، للمرة الأولى، بالانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، والاتفاق على مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات على الصعيدين العالمي والمحلي بحلول عام 2030".

وأضاف: "هناك الكثير من العمل أمامنا للحفاظ على هدف درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية، الذي أصبح في متناول اليد، ونتائج اليوم تعد خطوة مهمة للوصول لهذا الهدف".

وأشار إلى أن أزمة التغير المناخي هي التهديد الجوهري لعصرنا، مؤكداً: " أن مسؤوليتنا الجماعية هي بناء مستقبل آمن وأكثر أملاً لأبنائنا".

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المصدر: وام
جو بايدن
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