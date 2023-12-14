تنويه من شرطة أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي أنها ستُنفذ تمريناً مساء اليوم الخميس 14 ديسمبر بمنطقة "هيلي" في مدينة العين.





وأوضح الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة «إكس»، أن «شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء، تنفذ تمريناً مساء اليوم الخميس 14 ديسمبر بمنطقة "هيلي" في مدينة العين».

كما أضاف الحساب أن التمرين يأتي بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، مهيباً «بالجمهور عدم الاقتراب أو التصوير حفاظاً على السلامة العامة».