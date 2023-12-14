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علوم الدار

وزير الموارد الطبيعية في جزر المارشال: COP28 الأكثر تنظيماً بين مؤتمرات الأطراف

وزير الموارد الطبيعية في جزر المارشال: COP28 الأكثر تنظيماً بين مؤتمرات الأطراف
14 ديسمبر 2023 12:10

أكد جون سيلك، وزير الموارد الطبيعية والتجارة في جزر المارشال، أن مؤتمر الأطراف COP28، الذي انعقد في دولة الإمارات، كان الأكثر تنظيماً بين مؤتمرات الأطراف التي شارك فيها.

وحول جهود بلاده فيما يتعلق بالعمل المناخي والتكيف مع التغيرات المناخية، أوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مؤتمر الأطراف COP28، أنهم وضعوا خلال الأسبوع الماضي خطة تكيف وطنية، وتم تقديمها كجزء من أعمال مؤتمر الأطراف، لافتاً إلى أنهم إحدى الدول الجزرية الصغيرة القليلة التي قامت بهذه الخطوة.

وقال: "مساهمتنا في الانبعاثات العالمية معدومة، ومع ذلك نحرص على التأكد من أن العالم يعرف ما نقوم به، وكيف نتعامل مع تغير المناخ والأضرار، وهذا جزء من جهودنا لنقول للعالم أننا نتحرك بشكل استباقي".
وفيما يخص الطاقة المتجددة، أفاد بأنهم بلد صغير وعدد السكان حوالي 40 ألف نسمة، منتشرون في أكثر من 33 جزيرة صغيرة، لذلك من الصعب جداً توفير الطاقة الشمسية للجميع وتزويدهم بالطاقة البديلة.

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ولفت إلى أن 7% من طاقتهم شمسية، قائلاً "قد تبدوا هذه النسبة بسيطة لكن حقيقة أن لدينا 7% يظهر أننا جادون، ونعتزم مواصلة التقدم باتجاه وضع وحدات الطاقة الشمسية في كل منزل". 

المصدر: وام
COP28
مؤتمر الأطراف
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