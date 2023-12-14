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شرطة أبوظبي تسعد العمال بمبادرة "دفء الشتاء"

شرطة أبوظبي تسعد العمال بمبادرة "دفء الشتاء"
14 ديسمبر 2023 15:15

 أسعد مركز شرطة مصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي عدداً من العمال بقرية الظفرة العمالية ضمن مبادرة "دفء الشتاء" التي عكست الفرحة والرضى على وجوه العمال بتوزيع ملابس دافئة لهم .

وأكد العقيد يوسف محمد المهيري مدير مركز شرطة مصفح اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ المبادرات الإنسانية النبيلة وترك بصمة مجتمعية إيجابية تضفي السعادة على العمال و جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم.

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وقدم العمال الشكر والتقدير لشرطة أبوظبي على اهتمامها بتنفيذ المبادرات المجتمعية التي تعزز ثقافة العطاء والعمل الإنساني وحرصها المستمر وفي مختلف المناسبات بتأكيد دور العمال في مسيرة التنمية والتطوير ومساندتهم ودعمهم.

 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
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