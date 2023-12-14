خالد بن محمد بن زايد يزور مهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2024)





زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2024»، الذي يُقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مُمثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، ويُنظِّمه نادي ليوا الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتستمر فعالياته لغاية 31 ديسمبر الجاري في منطقة الظفرة.

وتجوَّل سموّه في مختلف مرافق المهرجان، وشهد عدداً من أبرز الفعاليات التراثية والترفيهية والرياضية التي يحتضنها المهرجان.

وأشاد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بأهمية هذا الحدث في الاحتفاء بالتراث الثقافي والرياضي الإماراتي، من خلال أنشطته المتنوعة التي تسلِّط الضوء على عراقة وأصالة الأنشطة الترفيهية التراثية، مثل سباقات الخيل والهجن والصقور.

رافق سموّه خلال الزيارة كلٌّ من معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة، وسعادة صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة، وسعادة محمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وعبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي.

ويحتضن المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة التراثية والرياضية التي تستقطب الزوّار وعشّاق التحدي والمغامرة من مختلف أنحاء العالم، ما يُعزِّز مكانة منطقة الظفرة على خريطة السياحة الترفيهية المستدامة، حيث يضمُّ قرية ليوا التي تتيح تجربة الاستمتاع لزوّارها وسط الكثبان الرملية، لاستكشاف مجموعة كبيرة من المعالم السياحية والفعاليات في القرية التي تحوي مسرحاً رئيسياً للعروض الموسيقية والاحتفالات، ومنافذ المأكولات، وسوق الحِرَفيين، ومنطقة الواحة التي تستضيف ورش العمل الإبداعية والأنشطة المخصَّصة لجميع أفراد العائلة، ومنطقة لعب الأطفال، ومنافذ البائعين المحليين الذين يقدِّمون أفضل منتجات الحِرَف اليدوية التقليدية الإماراتية.