برعاية منصور بن زايد.. انطلاق مهرجان ومزاد الوثبة للتمور

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت مساء أمس فعاليات ومسابقات "مهرجان ومزاد الوثبة للتمور"، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، وتستمر لغاية 22 ديسمبر الجاري في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

ووسط مشاركة واسعة من المزارعين، استقبلت مسابقة النخبة ضمن مزاينة التمور 2.5 طن من التمور الواردة من مزارع الدولة ومن إنتاج هذا العام "2023"، فيما شهدت ساحة مزاد التمور حضورا كبيرا ومنافسات قوية بين الراغبين في اقتناء التمور الإماراتية الفاخرة، إذ يبدأ عرض التمور المشاركة بالمزاد يومياً في تمام الساعة الخامسة. بعد معاينة التمور من قبل الجمهور، تبدأ المزايدات.

يقدم المزاد أجود وأفخر أنواع التمور الإماراتية، وتقوم اللجنة المنظمة باستلام التمور المعبأة في الصناديق المخصصة لذلك من المزارعين وتحديد النوعية والكمية ومعاينتها وفحصها وتجهيزها للمزايدة يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى 12 ظهرا، والمشاركة في المزايدات متاحة لجمهور المهرجان من مواطنين ومقيمين وزوار.

يتضمن المهرجان 9 مسابقات رئيسة خصصت لها 83 جائزة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 2.5 مليون درهم، وتتضمن مزاينة تمور (النخبة، الدباس، الخلاص، الشيشي، الفرض، بومعان)، ومسابقات تغليف التمور (بإضافات وبدون إضافات)، ومسابقة الطبخ بالتمور.

وعبر 56 محلاً، يقدم السوق الشعبي في مهرجان ومزاد الوثبة للتمور منتجات التمور المتنوعة ومنتجات المحلات الزراعية وأجنحة العارضين من مشاركين ورعاة وداعمين، وسوق الشركات والتمور، وعرض التمور المشاركة في المزاينة، ومجموعة من الفعاليات التراثية المصممة للزوار، إذ يفتح السوق أبوابه أمام الزوار من الساعة 4 عصراً ولغاية 10 مساء.