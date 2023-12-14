انخفاض درجة الحرارة مع احتمال سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، وقوية أحياناً على البحر تخف تدريجياً ليلاً.وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 كم/س إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والمد الثاني عند الساعة 04:17 والجزر الأول عند الساعة 21:18 والجزر الثاني عند الساعة 08:03.في بحر عمان، يكون الموج مضطرباً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:22 والجزر الأول عند الساعة 17:07 والجزر الثاني عند الساعة 06:08.