الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد يعزي مانع العتيبة في وفاة نجله

حمدان بن زايد يعزي مانع العتيبة في وفاة نجله
14 ديسمبر 2023 21:38

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، في وفاة نجله "سعيد"، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة البطين بأبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: "اتفاق الامارات" بداية عهد جديد خطه المشاركون في "كوب 28"
سيف بن زايد يعزي مانع العتيبة في وفاة نجله

وقدم العزاء إلى جانب سموه، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
مانع سعيد العتيبة
تعزية
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
زيلينسكي يصل إلى قيادة الجيش الأميركي في أوروبا في فيسبادن بألمانيا
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلّق على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات الانضمام
اليوم 22:18
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلن قراره بشأن مفاوضات انضمام أوكرانيا
اليوم 22:00
«عائلات كروية» تقود «الوصل» إلى صدارة «دوري 21»
الرياضة
«عائلات كروية» تقود «الوصل» إلى صدارة «دوري 21»
اليوم 22:00
سوق أبوظبي المالي العالمي (الاتحاد)
اقتصاد
18 ألف مشارك في أسبوع أبوظبي المالي
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©