مناقشة سياسة «الداخلية» في مكافحة المخدرات والتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وموضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: سارة محمد فلكناز مقرر اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان بن يعقوب الزعابي، أعضاء المجلس.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات ضمن محورين هما: استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات.

فيما تناقش موضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني.