شرطة دبي تستقبل وفد جمعية «التنفيذيين الشباب»

دبي (الاتحاد)

استقبل العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وفداً من أعضاء جمعية الرؤساء التنفيذيين الشباب YPO والتي يمثلها عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين من مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية والدولية، وذلك في متحف شرطة دبي، بهدف الاطلاع على الخدمات المقدَّمة من شرطة دبي للجمهور في مختلف المجالات.

ورحّب العميد المنصوري بالوفد الضيف الذي ضم 25 مديراً تنفيذياً من مختلف القطاعات الاقتصادية التي تعمل في إمارة دبي، مؤكداً حرص شرطة دبي على توطيد علاقات التعاون مع كافّة الشركاء، لما في ذلك من مساهمة كبيرة تخدم، وتحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وقدّم العميد الدكتور أحمد المنصوري، شرحاً للوفد الضيف عن مراحل تطور شرطة دبي منذ تأسيسها حتى الوقت الحالي، وما توصلت إليه من فكر متطور وطرق عمل حديثة تواكب العصر، كما حدثهم عن الهدف من إنشاء المتحف، الذي يتمثل في إبراز التراث الحضاري والوجه المشرق لشرطة دبي، والمحافظة على هذا التراث من الاندثار، وتوثيق ما أنجزه السابقون من أفراد القوة، ونشر الثقافة الشرطية في مختلف فئات المجتمع.

كما اطلع الوفد على أقسام متحف شرطة دبي ومحتوياته التي تضم شواهد تاريخية تربط الماضي العريق للآباء والأجداد بحاضر الأبناء والأجيال المتعاقبة، وصور القادة والمراحل التي مرّوا بها، وصوراً للأوائل، أوّل قائد، وأوّل شرطي، وأوائل المتميزين، وأوائل الإنجازات على كل الأصعدة، وما يمثِّل ذلك من ذكريات تؤرّخ للماضي، وتربطه بالحاضر والمستقبل.

كما قام وفد جمعية الرؤساء التنفيذيين الشباب YPO بالتعرف إلى خدمات مركز الاتصال (901) المخصص للحالات غير الطارئة، وتعرفوا خلالها إلى الخدمات التي يقدمها المركز.