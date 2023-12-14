«نيابة دبي» تستحدث برنامج تسجيل طعون للمسجونين

دبي (الاتحاد)

استحدثت النيابة العامة بدبي، خدمة إلكترونية ضمن حزمة الخدمات المقدمة لأطراف الدعوى الجزائية بتسجيل طعون المسجونين المقدمة من المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، أو مركز توقيف محاكم دبي، وساهمت هذه الآلية في تسريع عملية تسجيل الطعون دون الحاجة إلى إحضار المحكومين من أماكن توقيفهم.

وأفاد ماجد عبد الجبار الماجد نائب مدير إدارة القضايا بأن قسم الاستئناف والتمييز قد سجل نحو 2131 استئنافاً خلال عام 2023، سعياً لضرورة توظيف التكنولوجيا المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي اللاورقي، لتعزيز رسالة النيابة العامة في تحقيق العدالة الناجزة، وحماية الحقوق والحريات، والتحقيق والتصرف في الدعوى الجزائية بكفاءة وفعالية، وتبني خدمات رقمية بالاعتماد على كفاءات وطنية مبتكرة.