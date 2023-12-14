اللجنة المنظمة لـ«يومكس» و«سيمتكس» تطلق «تحدي البرمجة»

أبوظبي (وام)

أطلقت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2024» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2024» مسابقة «تحدي البرمجة» التي تستهدف الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاعات البرمجة، التي تقام خلال فعاليات المعرضين اللذين تنظمهما مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع، والمقرر انعقادهما في الفترة من 23-25 يناير في أبوظبي.

‏ووفقاً لما قررته اللجنة العليا المنظمة، سيحصل الفائزون بالمراكز الـ3 الأولى ضمن تحدي المسار الثاني على جوائز قيمة، وذلك لدعم ورعاية أفضل المواهب التي ستقود مستقبل الابتكار التكنولوجي في الدولة.

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات وتفاصيل التسجيل، عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمعرضي يومكس وسيتمكس 2024 عبر الرابط‏ https://umexabudhabi.ae/