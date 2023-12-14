تعاون بحثي بين «تريندز» وجامعة دبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة دبي، بهدف تعزيز سبل التعاون البحثي والعلمي بين الطرفين في المجالات المشتركة.

وقَّع المذكرة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي. ويأتي توقيع المذكرة، تأكيداً للروابط بين الطرفين، وسعياً إلى توسيع القاعدة المعرفية، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة لديهما، وتعزيز سبل التعاون والشراكة بينهما في المجالات المعرفية والبحثية التي تهم الطرفين. وتتضمن مجالات التعاون بين الطرفين إجراء البحوث المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال الدراسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاستشرافية والميدانية، وتبادُل الخبراء والباحثين والزملاء غير المقيمين لدى الطرفين والاستفادة من خبراتهم، وإقامة وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة وتنظيمها، بما في ذلك المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل والمحاضرات، وتبادل الإصدارات العلمية، وإصدار المطبوعات المشتركة، والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات والبحوث المتاحة لدى كل طرف.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أن الاتفاقية تأتي من منطلق حرص «تريندز» على تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث والدراسات، وتوظيفها لخدمة البحث العلمي الرصين والجاد، مضيفاً أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون بين «تريندز»، وجامعة دبي في مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات والمعارف، وتقديم مخرجات بحثية عالية الجودة تلبي احتياجات المجتمعين البحثي والأكاديمي.

من جانبه، رحب الدكتور عيسى البستكي بالتعاون بين جامعة دبي و«تريندز»، مؤكداً أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي المشترك والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، مشيراً إلى أن التعاون مع مركز «تريندز» سيسهم في تحقيق استراتيجية الجامعة في تمكين الكوادر من أبناء الوطن ليكونوا ضمن أسرة الجامعة من العلماء والباحثين، ومن ذلك العمل على المشاريع البحثية والبحوث العلمية المشتركة الهادفة لإيجاد حلول مبتكرة لخدمة المجتمع وتعزيز المعرفة.