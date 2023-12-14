الجمعة 15 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دائرة القضاء تشارك في فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الرابع

دائرة القضاء تشارك في فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الرابع
15 ديسمبر 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات توكد أهمية تحقيق الاستقرار في وسط أفريقيا
«مبادرات محمد بن راشد العالمية» تقدم 60.6 مليون درهم لدعم النازحين قسراً

تشارك دائرة القضاء - أبوظبي، في فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الرابع.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مشاركة الدائرة في الملتقى تأتي إيماناً منها بأهمية دعم الجهود الرامية إلى حماية الاستقرار الأسري في المجتمع، وترسيخ ثقافة البناء السليم للأسرة، وتحقيق الاستثمار الأمثل في الخبرات والطاقات البشرية والكوادر المتميزة، لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الإمارة. وأشار إلى المبادرات النوعية التي أطلقتها دائرة القضاء لدعم برامج التوجيه الأسري، وتمكين الأسر من حل خلافاتها، وتجاوز الصعوبات التي قد تواجهها بأساليب مبتكرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المبادرات الهادفة إلى تحقيق التماسك والتلاحم المجتمعي، ابتداء من الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس بنائه.
إلى ذلك، يُعرف جناح الدائرة في الملتقى الجمهور والزائرين على منظومة الخدمات الإلكترونية الجديدة والمتطورة، ويقدم لهم خدمات الاستشارات القانونية والأسرية والنفسية، عن طريق نخبة من المختصين، ويوفر تجربة استثنائية للأطفال، خلال استضافتهم في واحة الاستقرار النفسي للطفل.

ملتقى أبوظبي الأسري
أبوظبي
الإمارات
دائرة القضاء
دائرة القضاء في أبوظبي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توكد أهمية تحقيق الاستقرار في وسط أفريقيا
15 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين: الوضع في غزة «كارثي»
15 ديسمبر 2023
جو بايدن
الأخبار العالمية
«النواب الأميركي» يصادق على فتح تحقيق لعزل بايدن
15 ديسمبر 2023
المدمرة الأميركية «يو إس إس ماسون» (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إفشال محاولة «حوثية» للسيطرة على ناقلة بالبحر الأحمر
15 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©