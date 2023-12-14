ملتقى «أبوظبي الأسري» الرابع ينمي مهارات الطفل

أبوظبي (الاتحاد)

تستقطب الفعاليات والأنشطة المتنوعة في محطة أطفال المستقبل، إحدى المحطات الرئيسة لملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية، تحت مظلة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي في جزيرة الحديريات، عدداً كبيراً من الزوار باحتضانها مجموعة من ورش العمل والعروض التي تهدف إلى إكساب الأطفال المهارات والعادات والقيم الإيجابية التي تنمي شخصيتهم وتعلمهم بطريقة ممتعة ومسلية، وتشجعهم على أن يكونوا متعلمين فعالين في مجتمعهم وفي محيط أسرهم.

وشهدت المحطة تفاعلاً كبيراً منذ اللحظات الأولى لافتتاح الملتقى في كافة الأنشطة الطلابية التي جذبت الصغار ورسمت البهجة على وجوههم.

وتضم محطة أطفال المستقبل، العديد من الأنشطة والفعاليات الغنية بالخبرات التعليمية والعاطفية للأطفال، منها «المستكشف الصغير وألعاب أطفال المستقبل» التي تنظمها مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، و«تدريب عدوى الإيجابيات» التي ينظمها مركز الدائرة الإيجابية، و«معاً تدوم النعم» التي تنفذها هيئة أبوظبي للزراعة، و«استثمر بإبداعك.. المهارات المالية» التي تقدمها مؤسسة التنمية الأسرية، و«صحتك ثروتك» التي ينفذها مركز أبوظبي للصحة العامة.

وتقدم المحطة للزوار بعض الأنشطة التجارية الصغيرة لجيل من المواهب المبدعة في عالم الأعمال من خلال منصة «التاجر الصغير»، التي تنظمها مؤسسة التنمية الأسرية، بالإضافة إلى استضافة مسرح الفعاليات في «محطة أطفال المستقبل» الزوار من مختلف الأعمار بالمسابقات الترفيهية التي شهدت مشاركة واسعة من الجمهور، مثل ليلة السمر التي تتضمن عزف على العود مع العازفة «ولاء»، ومسابقة الأمثال الشعبية، وورشة رسم على الوجه، وجناح التصوير، وسينما الأطفال، ومسرح العرائس الموجهة إلى الأطفال.

وأطلق مركز «B elegant» ضمن محطة أطفال المستقبل، دمىً فنيةً تحاكي المجتمع الإماراتي في إطار مسرحية حملت عنوان «حكايات الجدة مهرة»، وهي عبارة عن شخصيات تمثل الأحفاد وأصدقائهم والجدة التي تتحول إلى شخصية تفاعلية تهدف إلى رفع الوعي والسلوك الإيجابي للأطفال بتقدميها نصائح تمثل رسائل تربوية وتوجيهية، بهدف تعزيز القيم الإماراتية في نفوس الأطفال بأسلوب جميل يمزج بين الفرح والمرح والمتعة والفائدة.

وقال عبد الكريم شحادة، رئيس محطة أطفال المستقبل: «في محطة أطفال المستقبل، ومن خلال الشركاء الاستراتيجيين نعمل على تعليم الأطفال بطريقة ممتعة ومسلية وتشجهم على أن يكونوا متعلمين فعالين في المجتمع وفي أسرهم، ونساعدهم على التعلم باللعب والترفيه لبناء نموهم وتطورهم بشكل صحي وطبيعي، من خلال التواصل الحسي والحركي وتعزيز الترابط بين الطفل والأهل والبيئة المحيطة، الأمر الذي يمثل عنصراً أساسياً للتطور الاجتماعي والعاطفي والإدراكي لدى الأطفال ويجعلهم أكثر ذكاءً وقدرة على التكيُّف وأقل توتراً، وتركز المحطة على الأطفال في مراحل مبكرة، حيث إنها المرحلة التي يشعرون من خلالها بإحساس المسؤولية وتنمية وعيهم باحتياجات الآخرين وتشكل شخصيتهم وهويتهم».

وأكد، أن المحطة تهدف إلى إثراء العملية التعليمية للطفل من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات الغنية بالخبرات التعليمية والعاطفية، والتي ستتيح لهم اكتساب المهارات والعادات والقيم.

ويحتضن ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023 الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية وينضوي تحت مظلة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، ويستمر حتى 15 ديسمبر، أربع محطات رئيسة تتمثل في (الأسرة المستدامة، وريادة الأعمال، وأطفال المستقبل، والموروث الإماراتي)، بهدف توفير فرص تنموية تفاعلية للأسرة ضمن جو اجتماعي تفاعلي يجمع بين المتعة واكتساب المعرفة وتطبيق المهارات، من خلال سلسلة من الفعاليات التشاركية التكاملية بين كافة الجهات الخدمية، وخلق جو من الألفة والتحدي بين أفراد المجتمع، مما يعمل على تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية والثقة بالمؤسسات الخدمية،

إضافة للجلسات الحوارية، والورش المتنوعة، ومختلف الأنشطة الرياضية، وفعاليات المسرح الرئيس، والفعاليات الخارجية، والسحوبات والجوائز القيمة.