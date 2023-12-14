بلدية أبوظبي تنظم ورشاً تثقيفية حول قيد المهندسين

أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي المهندسين العاملين في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام قيد المهندسين الجديد عبر منصة «تم»، لإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من الخدمات لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال سلسلة من الورش التوعوية التي نظمتها البلدية، ممثلة بقطاع تخطيط المدن - إدارة التصنيف وقيد المهن خلال الربع الرابع من العام 2023، بهدف التعريف بنظام قيد المهندسين، والتوعية بآلية التقديم على خدمات القيد من خلال منصة «تم».

وشارك في الورش التي تم تنظيمها على مدى ثلاثة أشهر: أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 المئات من المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي والمعنيين في شركات البناء والإنشاء والمكاتب الاستشارية الهندسية.

وتناولت الورش طرق التقديم على خدمات قيد المهندسين عبر منصة «تم»، وتعريف المشاركين بمتطلبات التقديم، وبالإجراءات والمتطلبات الخاصة بقيد المهندسين وتصنيف الاستشاريين، بالإضافة إلى الإجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين.

وأكدت الورش، أهمية إظهار المهندسين بطاقات القيد على المخططات الهندسية التي يعملون عليها، كما يتعين على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية إرفاق نسخ إلكترونية من بطاقات قيد المهندسين لجميع التعاملات الخاصة بقطاع البناء والإنشاء، وذلك تعزيزاً للشفافية، ودعماً لقطاع البناء والإنشاء، وصولاً إلى أفضل الممارسات في هذا المجال.