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المركز الإعلامي للمنطقة الخضراء بـ«COP28».. الأول في تاريخ مؤتمرات الأطراف

حضور كثيف لفعاليات «كوب 28» (الاتحاد)
15 ديسمبر 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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كشفت دولة الإمارات عن أول مركز إعلامي للمنطقة الخضراء خلال مؤتمر الأطراف (COP28). وقد حظي المركز المتطور باهتمام أكثر من 500 صحفي يمثلون أكثر من 100 وسيلة إعلامية من 45 دولة.
وتضمن المركز العديد من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك الاستوديوهات الحديثة وغرف الاجتماعات وقاعات كبار الشخصيات والمناطق المخصصة للمؤتمرات والبودكاست. كما امتاز بنظام حجز مبتكر، وهو الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات المناخ، حيث أتاح للصحفيين حجز غرف المقابلات والمكاتب والاستديوهات إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للمركز، علماً أن هذه المزايا كانت متاحة لجميع الأطراف المشاركة في المؤتمر بما مكنهم من حجز قاعات المؤتمرات الصحفية بكفاءة عالية. وفي بادرة تعكس التزامه بمواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز تجربة وراحة المستخدمين، وفر المركز كذلك مساعداً افتراضياً يحمل اسم «حمد» للمساعدة والإجابة على جميع الاستفسارات.
وتماشياً مع دوره المحوري، قام المركز بتسهيل عقد العديد من الإحاطات الصحفية والجلسات بالتعاون مع مؤسسات إعلامية رائدة، بما في ذلك CNN، والمجلس الأطلسي، وTRENDS Research & Advisory، ومجلس الأمن السيبراني، كما وفر منصة ديناميكية للمشاركة في النقاشات مع الوزراء الإماراتيين، مما عزز أهميته كحلقة وصل لوسائل الإعلام العالمية بشأن العمل المناخي.
وشملت إحدى الفعاليات الرئيسة في المركز الإعلامي عرضاً مرئياً أعقبه نقاش حول السلع المستدامة وريادة الأعمال، بمشاركة The Climate Tribe ولميس الهاشمي، المؤسس المشارك لشركة Palmade، في تأكيد على التزام المركز بقيادة النقاشات حول هذا المجال الحيوي.
وقال أحمد الحوسني، مدير المركز الإعلامي للمنطقة الخضراء: «جسد المركز الإعلامي للمنطقة الخضراء التزامنا بتوفير منصة إعلامية عالمية تدعم التميز التحريري وتجسد أفضل الممارسات الفعالة خلال مؤتمر الأطراف (COP28). ولضمان التدفق السلس للمعلومات، استضاف المركز مؤتمرات صحفية يومية خلال المؤتمر».
يذكر أن مؤسسات إعلامية بارزة، مثل تلفزيون أبوظبي وتلفزيون دبي وسكاي نيوز، استفادت من مرافق المركز منذ انطلاق أعمال المؤتمر، حيث سلطت الضوء على النقاشات والقرارات المهمة التي شهدها الحدث.
وخلال أعمال مؤتمر الأطراف (COP28)، واصل المركز الإعلامي للمنطقة الخضراء التأكيد على التزام المؤتمر بالابتكار التكنولوجي والحلول الفعالة، باعتباره منارةً للتواصل العالمي والكفاءة التنظيمية.

مؤتمر الأطراف
كوب 28
الإمارات
COP28
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