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مسؤول بالجامعة العربية: «اتفاق الإمارات» يعزز الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية

مسؤول بالجامعة العربية: «اتفاق الإمارات» يعزز الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية
15 ديسمبر 2023 01:15

القاهرة (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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هنأ السفير الدكتور خالد منزلاوي الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية لدى جامعة الدول العربية دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا والأمة العربية بمناسبة إقرار ممثلي 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف COP28 بمدينة إكسبو دبي «اتفاق الإمارات» التاريخي للمناخ مؤكدا أن هذا الاتفاق يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على الإنسان، وبما يتماشى مع ظروف وأولويات كل دولة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب منزلاوي عن فخره واعتزازه بما شهدناه من تنظيم عالمي للمؤتمر داخل منطقتنا العربية وحجم المشاركة الدولية الواسعة، والذي اختتم بنتائج مهمة سوف تخدم البشرية وستساهم في وضع حلول عاجلة لمواجهة التغيرات المناخية.
وقال منزلاوي إن ما تضمنه اتفاق الإمارات للمناخ سوف يفتح آفاقا جديدة للعمل المناخي وسيعزز من الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المتعلقة بالبيئة والمناخ، 
متمنيا للإمارات المزيد من التقدم والازدهار مؤكدا أن ما أنجزته الإمارات يُضاف إلى قائمة الإنجازات العربية في هذا المجال.

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