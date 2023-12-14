سالم القبيسي: فخورون بالنجاح الكبير لأول جناح للفضاء في مؤتمر الأطراف

آمنة الكتبي (دبي)

قال سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء،: فخورون بالنجاح الكبير في تنظيم وقيادة أول جناح للفضاء في مؤتمر الأطراف COP28، والذي يعد إنجازاً بارزاً يضاف إلى العديد من إنجازاتنا الرائدة، ويعكس بوضوح رؤيتنا وأهدافنا وجهودنا المتواصلة في النهوض بقطاع الفضاء الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية في مجالات الفضاء والاستدامة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعاتنا في استخدام تكنولوجيا الفضاء لمواجهة التحديات المناخية ودعم الأبحاث البيئية.

وتابع القبيسي: وقعنا سلسلة من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية مع عدة مؤسسات ووكالات فضائية رائدة على مستوى العالم، إضافة لتنظيم قمة قادة الفضاء للمناخ، و 60 ندوة وجلسة حوارية ونقاشية وورش عمل.