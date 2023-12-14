وسائل الإعلام السويسرية تبرز ردود الفعل المشيدة بـ«اتفاق الإمارات» التاريخي

جنيف (وام)

أشادت وسائل الإعلام والصحف السويسرية الصادرة أمس بالمحصلة النهائية لمؤتمر الأطراف COP28 المتجسدة بـ«اتفاق الإمارات» التاريخي، مبرزة ردود الفعل الدولية المرحبة والمشيدة بالاتفاق، منوهة بنجاح «الرئاسة الإماراتية» في إدارة المؤتمر وما شهده من نقاشات وحوارات أفضت إلى النتائج التي وصفت بالتاريخية.

وقالت صحيفة (تربيون دي جنيف) الصادرة بالفرنسية في جنيف نقلاً عن وكالة الأنباء السويسرية «إن قمة المناخ التي اختتمت في مدينة إكسبو دبي بقرار وصف بالتاريخي يهدف إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري تدريجياً، حيث وافقت الدول المشاركة بالإجماع على قرار يدعو إلى «الانتقال» التدريجي نحو التخلي عن الوقود الأحفوري، حيث أثار القرار موجة من التصفيق الحار المطول». وأشارت إلى أنه تم اعتماد القرار الذي أعدته دولة الإمارات العربية المتحدة عند افتتاح الجلسة العامة الختامية حيث قال معالي سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر COP28 «إن هذا قرار تاريخي لتسريع العمل المناخي». كما أبرزت الصحيفة إشارته إلى أنه أصبحت هناك صياغة بشأن الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي للمرة الأولى، وأن على الجميع أن يفخر بهذا النجاح التاريخي، كما تفتخر دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها في تحقيق ذلك.

وذكرت الصحيفة السويسرية أن المفوض الأوروبي للمناخ ووبكي هوكسترا قد رحب بـ«التسوية» قبل دخول الجلسة العامة في دبي، ونقلت قوله إن العالم يتخذ خطوة مهمة للغاية للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

من ناحيتها قالت صحيفة (لو تون) الصادرة بالقطاع الناطق بالفرنسية في سويسرا في تغطيتها للقرار التاريخي في COP28 إنه وبعد ليلة طويلة من المفاوضات تم قبول اتفاق الانتقال التدريجي بعيداً عن الوقود الأحفوري ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع الاتفاق الجديد والذي تمت صياغته خلال ليلة طويلة من المفاوضات في دبي بالقبول بالإجماع من قبل جميع دول العالم.

ونقلت الصحيفة ردود الفعل من المؤتمر قالت «إنه سرعان ما لقي الاتفاق ترحيباً من الرئاسة الإماراتية للمؤتمر والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا، كما دعت الأمم المتحدة إلى المضي قدماً في تحول الطاقة.

الصحيفة نقلت أيضاً رد فعل الولايات المتحدة الأميركية وعلى لسان جون كيربي المبعوث الأميركي للمناخ والذي قال إن الجميع سيكونون سعداء لأنه في عالم تهزه الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط وجميع التحديات الأخرى التي يفرضها كوكب متعثر فإن هناك سبباً للتفاؤل والشعور بالامتنان وتهنئة بعضنا بعضاً في دبي معاً.

الصحيفة أبرزت أيضاً رد فعل فرنسا من خلال وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه والتي قالت إن الاتفاقية التي اعتمدها COP28 هي انتصار للتعددية ودبلوماسية المناخ، كما أن النص يدعو للمرة الأولى إلى الخروج التدريجي من الوقود الأحفوري تماشياً مع هدف 1.5 درجة مئوية وهو مستوى الاحتباس الحراري المنصوص عليه في اتفاق باريس لعام 2015 وإشارتها إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها جميع الدول حول هذه النقطة. وأبرزت الصحيفة في تغطيتها ما أعلنته آن راسموسن ممثلة جزر ساموا التي ترأس تحالف الدول الجزرية الصغيرة بعد الإعلان وقولها إن المؤتمر والدول المشاركة اتخذوا خطوة إلى الأمام من الوضع الراهن وتأكيدها على أن ما توصل إليه مؤتمر COP28 هو تغيير هائل كان العالم بحاجة إليه حقاً. ونقلت الصحيفة قول وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا والتي أشارت إلى أنه من الضروري أن تأخذ البلدان المتقدمة زمام المبادرة في الانتقال نحو نهاية الوقود الأحفوري، ودعوتها لهذه الدول أيضاً إلى ضمان توفير الوسائل اللازمة للبلدان النامية.