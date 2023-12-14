مسؤولة بيئية فنلندية: «COP28» أهم مؤتمر للمناخ منذ «باريس 2015»

دبي (وام)

أكدت أوتي هونكاتوكيا، مدير إدارة تغير المناخ بوزارة البيئة في فنلندا، أن «مؤتمر الأطراف «COP28» كان مؤتمراً استثنائياً، وأهم مؤتمر للمناخ منذ مؤتمر باريس عام 2015، لافتة إلى أن النتائج التي خرج بها المؤتمر كانت مذهلة.

وأفادت بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بعمل رائع فيما يتعلق بالتقييم العالمي، وبتفعيل الصندوق العالمي للمناخ. وحول مطالب البلدان الصغيرة بالمزيد من التمويل، ودعم بناء القدرات.

وأشارت هونكاتوكيا إلى الحاجة إلى زيادة تمويل التكيف مع تغير المناخ، وكذلك في دعم بناء القدرات. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بشدة بالدعم، لافتة إلى أنه في العام المقبل سيتمكن من اتخاذ قرار بشأن التمويل لما بعد عام 2025.

وحول المبادرات الخاصة بمواجهة تغير المناخ والاستدامة في فنلندا، أشارت هونكاتوكيا إلى أن بلدها متقدم في مجال الطاقة المتجددة، وقالت: «لديناً هدف وطني للحياد المناخي، بحيث نكون محايدين مناخياً بحلول عام 2035».