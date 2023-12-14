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علوم الدار

«الموارد البشرية برأس الخيمة» تحتفل بإنجاز مشروع تطوير الكفاءات الفنية

الحضور عقب الحفل الذي أقيم في غرفة تجارة رأس الخيمة (من المصدر)
15 ديسمبر 2023 01:15

رأس الخيمة (الاتحاد)

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نظمت دائرة الموارد البشرية بالإمارة حفل إنجاز مشروع الكفاءات الفنية  في مبنى غرفة تجارة رأس الخيمة، حيث يأتي تنظيم هذا الحفل تقديراً للجهود الجبارة التي بذلها الفريق المشارك في تنفيذ المشروع وإنجازه، وفقاً للخطة الزمنية المعده له.
ونجحت الدائرة، بالتعاون مع شركة People First، في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تحديث وتطوير الأوصاف الوظيفية على مستوى جميع الوظائف الحكومية وفقاً للمعايير العالمية. حيث تمحور العمل حول تحديد وتفصيل الكفاءات الفنية لجميع العوائل الوظيفية والتحديث على 500 وصف وظيفي ضمن هذه العوائل الوظيفية، وذلك لضمان التخطيط الفعال للوظائف واعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال تخطيط الموارد البشرية وتحليل الوظائف.
وتضمن هذا المشروع تطوير سياسات متكاملة وفعالة لإدارة رأس المال البشري في حكومة رأس الخيمة بهدف دعم تحقيق الأهداف المؤسسية وتعزيز الأداء الحكومي. كما سيتيح تطبيق هذه الكفاءات الفنية تحسين عمليات المقابلات والتوظيف، وتحديد توقعات وتقييم الأداء، والتطوير المهني للعاملين لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتقديم أفضل الخدمات.
في هذا السياق، أعرب  الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، مدير عام دائرة الموارد البشرية، عن امتنانه وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الفريق المشارك، بالتعاون مع جميع شركائنا في الجهات الحكومية في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي حيث قال: «إن هذا المشروع يعكس التزامنا المستمر في ابتكار وتقديم أفضل الخدمات وفق أفضل الممارسات وأرقى المعايير في مجال تطوير الموارد البشرية، وسنواصل العمل بجد لضمان صناعة النتائج والمخرجات المرجوة من تطبيق هذه الكفاءات الفنية في القطاع الحكومي». نتطلع إلى تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية في إرساء دعائم راسخة لاستدامة تطوير أنظمة وممارسات الموارد البشرية في الحكومة بما يعزز دورنا الريادي في إدارة رأس المال البشري.

دائرة الموارد البشرية
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