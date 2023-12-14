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وفد «الداخلية» يطلع على سير العمليات التشغيلية لـ«قطار الاتحاد»

الوفد خلال الزيارة (وام)
15 ديسمبر 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع وفد من وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، على مستجدات سير العمليات التشغيلية لـ«قطار الاتحاد» وتأثيراته الإيجابية ودوره الحيوي في تعزيز بنية النقل المتكامل والمستدام في مختلف مناطق الإمارات. وكان في استقبال الوفد أحمد اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات للبنية التحتية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الشركة، حيث تم اصطحابهم في جولة على متن النموذج الأولي لقطار الركاب، اطلع خلالها على العمليات التشغيلية لقطارات الشحن، مركز الفاية الرئيسي للتشغيل والصيانة وصولاً إلى منطقة القدرة في دبي، واستمعوا لشرح حول أهداف هذا المشروع الوطني الاستراتيجي الذي أحدث نقلة نوعية في مجال النقل والشحن اللوجيستي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع الموارد الاقتصادية، ضمن رؤية القيادة الرشيدة للوصول بدولة الإمارات إلى أعتاب الريادة العالمية، وتحقيق مستهدفات (مئوية الإمارات 2071).
ضم الوفد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، واللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية.

وزارة الداخلية
الإمارات
قطار الاتحاد
خليفة حارب الخييلي
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