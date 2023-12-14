وحدة دبي للإبداع تطور هوية مرئية جديدة لفريج المرر

دبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بدعم المبدعين، وتبني أفكارهم وتطبيقها على أرض الواقع، بما يسهم في الارتقاء بمختلف مناطق دبي، وبالتعاون بين بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ووحدة دبي للإبداع، تم تنفيذ مجموعة من التصاميم والإضافات الإبداعية المستوحاة من التراث الإماراتي لتطوير منطقة فريج المرر بدبي.

وتجمع وحدة دبي للإبداع تحت مظلتها عدداً من المبدعين الذين يعملون على تقديم حلول إبداعية، وتصاميم، ومشاريع، وحملات، ومدخلات إبداعية لمجموعة من المناطق في دبي، لتعزيز مكانتها الاستراتيجية، ودعم الفرص المتاحة فيها، وزيادة تنافسيتها عالمياً. وتقدم الإضافات الإبداعية لمنطقة فريج المرر، تجربة مميزة لرواد المنطقة، تحتفي بما فيها من ثقافة، وذكريات، ومشاريع مرتبطة بالخياطة والتطريز منذ عشرات السنوات. وتعتبر هذه الإضافات التي تستلهم جمالياتها من مفردات التراث الإماراتي الغني، البداية لعدد من المشاريع الإبداعية التي تسعى إلى تطوير مناطق دبي من خلال أعمال فنية وإبداعية تعزز ملامح الجمال في الإمارة، وتعكس روح دبي، وثقافتها، ورسالتها العالمية، وتسرد قصتها، وتبرز احتضانها لثقافات العالم. ونفذ عدد من المبدعين أفكاراً وتصاميم لتطوير فريج المرر، تحمل تجارب إبداعية استثنائية ومتفردة، تعزز الثقافة البصرية وروح الابتكار، وتسهم في إثراء المشهد الثقافي والسياحي للإمارة، حيث ترسم مشاريع المبدعين، هوية بصرية جديدة لفريج المرر تحمل إضافات إبداعية تلهم العالم بتجربة دبي التي تمزج بين أصالة الماضي وجمال الحاضر، وتروي قصة دبي الملهمة للعالم. وتشمل الإضافات الإبداعية مساحات مخصصة لرواد الأعمال، للعمل على مشاريع تجارية مرتبطة بالأزياء الإماراتية في المنطقة. كما توفر الأفكار مساحات مخصصة للفعاليات المرتبطة بالأزياء الإماراتية، لاسيما المخور الذي اشتهر بوجود تطريزات التلي الذهبي والزري الفضي وغيرها من النقوش والزخارف التي تشهد على أصالة وعراقة التراث الإماراتي، حيث ستساعد هذه المساحات الشباب الراغبين في الدخول إلى صناعة الأزياء التقليدية على بدء مشروعاتهم والانطلاق إلى عالم ريادة الأعمال.