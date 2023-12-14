الجمعة 15 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يحضر حفل سفارة البحرين بمناسبة العيد الوطني للمملكة

عبدالله بن زايد خلال حضوره الحفل بحضور خالد بن عبدالله آل خليفة (تصوير: سعيد جمعوه)
15 ديسمبر 2023 01:16

أبوظبي (وام) 
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، بمناسبة العيد الوطني الـ52 لبلاده وذكرى تولي جلالة ملك البحرين مقاليد الحكم.

كما حضر الحفل الذي أقيم في أبوظبي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وعدد من أبناء الجالية البحرينية الشقيقة.

أخبار ذات صلة
الإمارات توكد أهمية تحقيق الاستقرار في وسط أفريقيا
مصر والبحرين تؤكدان ضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية في غزة

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السفير البحريني عمق العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الروابط أسست لعلاقة راسخة بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين تمتد جذورها في تاريخ البلدين.

عبدالله بن زايد
البحرين
الإمارات
سفارة البحرين
اليوم الوطني البحريني
العيد الوطني البحريني
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توكد أهمية تحقيق الاستقرار في وسط أفريقيا
15 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين: الوضع في غزة «كارثي»
15 ديسمبر 2023
جو بايدن
الأخبار العالمية
«النواب الأميركي» يصادق على فتح تحقيق لعزل بايدن
15 ديسمبر 2023
المدمرة الأميركية «يو إس إس ماسون» (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إفشال محاولة «حوثية» للسيطرة على ناقلة بالبحر الأحمر
15 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©