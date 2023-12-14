عبدالله بن زايد يحضر حفل سفارة البحرين بمناسبة العيد الوطني للمملكة

أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، بمناسبة العيد الوطني الـ52 لبلاده وذكرى تولي جلالة ملك البحرين مقاليد الحكم.

كما حضر الحفل الذي أقيم في أبوظبي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وعدد من أبناء الجالية البحرينية الشقيقة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السفير البحريني عمق العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الروابط أسست لعلاقة راسخة بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين تمتد جذورها في تاريخ البلدين.