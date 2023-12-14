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حامد بن زايد: الأعراس الجماعية تدعم شباب الوطن

حامد بن زايد يتوسط العرسان في لقطة جماعية بحضور محمد بن خليفة بن خالد وأحمد جمعة الزعابي (وام)
15 ديسمبر 2023 01:16

أبوظبي (وام) 
حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقيم أمس بمناسبة العرس الجماعي الخامس في مجلس المنهل بأبوظبي.
كما حضر حفل الاستقبال الذي أقامته مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن خليفة بن خالد آل نهيان.

وهنأ سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العرسان وذويهم بهذه المناسبة، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة، مشيراً إلى دور الأعراس الجماعية في دعم شباب الوطن، وتعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري.
وأعرب معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لحرصها على إحياء القيم الإماراتية الأصيلة وتعزيز أواصر الترابط واللحمة الاجتماعية والوطنية.

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وأشاد عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالدعم الذي توليه الدولة في تنظيم مثل هذه الأفراح الجماعية.
‏‎ وضم العرس الجماعي عدداً من أصحاب الهمم في إطار التعاون مع منصة «مبروك ما دبّرت» الخاصة بأصحاب الهمم التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع وإشراكهم في مختلف فعالياته ومناسباته. وتخلَّلت الحفل أهازيج تراثية وعروض الفنون الشعبية.

حامد بن زايد
الأعراس الجماعية
الإمارات
مجلس المنهل
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