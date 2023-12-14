حمدان بن محمد يشهد تجربة تشغيل مركبة ذاتية القيادة

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تجربة تشغيل أول رحلة لمركبات (شيفروليه بولت) الكهربائية ذاتية القيادة، التي اُطلق عليها اسم «مزنة»، وسيتم إطلاق أسماء محلية أخرى على باقي المركبات التي سيتم تشغيلها مستقبلاً، حيث تأتي التجربة في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة التي وقّعتها هيئة الطرق والمواصلات وشركة كروز، بشأن تشغيل المركبات ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني في دبي، لتكون بذلك المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأميركية في التشغيل لمركبات الشركة ذاتية القيادة.

وكان في استقبال سمو ولي عهد دبي لدى وصوله إلى موقع التجربة في منطقة جميرا 1، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وجاك أوبال، الرئيس والمدير العام لشركة جنرال موتورز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتود براغر، نائب الرئيس للأسواق العالمية في شركة كروز، وعدد من مهندسي الهيئة وشركة كروز الأميركية.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لشرح من معالي مطر الطاير، عن مراحل سير العمل في مشروع تشغيل المركبة ذاتية القيادة، التي بدأت بتوقيع اتفاقية الشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات، وشركة كروز الأميركية، بشأن تشغيل مركبات كروز ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، وفي شهر أبريل 2023، حيث بدأت الشركة تجهيز الخرائط الرقمية لمركبات شركة كروز ذاتية القيادة، في شوارع منطقة جميرا 1، بإشراف سائقين متخصصين، واستخدام تقنية كروز للخرائط العالية الدقة للبيئة المحيطة، التي جرى إنشاؤها باستخدام مركبات متخصصة لرسم الخرائط، مزودة بمجموعة من المستشعرات تشمل أجهزة لاكتشاف الضوء وتحديد المدى، والكاميرات وغيرها.

وكانت الشركة قد بدأت في أكتوبر الماضي تفعيل اختبار التقنيات ذاتية القيادة على 5 مركبات (شيفروليه بولت) باستخدام سائقي أمان، وفي شهر ديسمبر الجاري، يتم استكمال تجربة تشغيل (شيفروليه بولت)، في منطقة جميرا، تحت إشراف سائق أمان في مقعد السائق، تمهيداً لإطلاق الخدمة للجمهور في وقت لاحق من العام القادم، وسوف تعلن الهيئة آلية التسجيل وطلب الخدمة باستخدام التطبيق المخصص لتجربة استخدام مركبة (بولت) ذاتية القيادة.

واستقل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه معالي مطر الطاير، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، مركبة (بولت) ذاتية القيادة، التي تحمل اسم «مزنة» حيث انطلقت ذاتياً، مع وجود سائق أمان، في مسار محدد لتجربة المركبة ذاتية القيادة.

وفي هذه المناسبة، أكد معالي مطر الطاير أن تدشين التشغيل التجريبي لمركبات (بولت)، خطوة مهمة في تعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

وتعتمد الاستراتيجية التخصصية للميل الأول والأخير على مجموعة من المرتكزات أهمها: الاستدامة، والتشجيع على التنقّل المشترك، وتحقيق السلامة للمستخدمين، سعياً لجعل الطرق وأنظمة النقل صديقة للجميع، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل الجماعي، والتشجيع على التنقل المشترك واستخدام وسائل النقل الجماعي، وتطوير سياسات وتشريعات فعالة للنقل والطرق والمرور.